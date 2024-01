Kleinostheim: Versuchter Buntmetalldiebstahl – Täter flüchtig – Hubschrauber im Einsatz

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht Kupfer vom Dach des örtlichen Friedhofs zu entwenden. Sie wurden offensichtlich gestört und sind geflüchtet. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche in der Friedhofstraße, die der Aussegnungshalle am dortigen Friedhof zuzuordnen waren, und verständigte die Polizei. Die unbekannten Täter müssen dem Sachstand nach mitbekommen haben, dass sich Einsatzkräfte bereits auf dem Weg zu ihnen befunden hatten und sind in der Folge geflüchtet.

In die, von der Aschaffenburger Polizei eingeleiteten, Fahndungsmaßnahmen waren auch Kräfte der hessischen Polizei und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Suche nach den Flüchtigen blieb jedoch bislang erfolglos.

Vor Ort konnten die Beamten jedoch ein mutmaßlich bereitgestelltes Fluchtfahrzeug und zum Abtransport bereitgestellte Kupferteile feststellen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.