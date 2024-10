Körperliche Auseinandersetzung – 38-Jährige schwer verletzt

RIMPAR – LKR. WÜRZBURG. Am Freitagmorgen kam es zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar, bei der eine 38-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Die Tat ereignete sich gegen 06:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Riemenschneiderstraße. Dabei geriet die 38-jährige Frau mit ihrem 39-jährigen Ehemann in einen Streit, der zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung führte. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die sechs Kinder des Ehepaares wurden unter die Obhut des Jugendamtes gestellt. Der 39-jährige Mann wurde von den Polizeibeamten festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam der Kriminalpolizei Würzburg. Im Laufe des Wochenendes soll er einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt werden.