Körperverletzung an einem Streitschlichter in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Am Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befand sich der 37-Jährige Geschädigte als Gast in einem Tanzlokal in der Schönbornbornstraße.

Hierbei beobachtete er einen Streit zwischen mehreren unbekannten Personen. Als er den Streit schlichten wollte, traf ihn plötzlich ein unbekannter Gegenstand am Kopf. Der Täter konnte vor Eintreffen der Polizeistreife flüchten. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und kam mittels Rettungsdienstes in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Zeugen der Gefährlichen Körperverletzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971/7149-0 zu melden.