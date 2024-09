Kompost ist in Schweinfurt wieder günstiger

SCHWEINFURT – Zum Herbstbeginn bietet der Servicebetrieb Bau und Stadtgrün eine Kompostaktion an, die ideal für die herbstliche Bodenpflege ist. Vom 23. September bis 5. Oktober können interessierte Bürger hochwertigen Kompost zu günstigen Konditionen am Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße 13 erwerben.

Der Kompost, der aus ausschließlich im Stadtgebiet gesammeltem Grüngut hergestellt wird, ist auch für Bioland- und Naturlandbetriebe zugelassen. Er dient als wichtiger Nährstofflieferant und Torfersatz zur Verbesserung der Bodengüte.

Im Aktionszeitraum beträgt der Preis 10,00 Euro pro Kubikmeter (m³) und 2,00 Euro pro Sack. Der Kompost ist entweder lose oder in Sackware erhältlich.

Für weitere Informationen oder Fragen können Sie sich an die Abfallberatung wenden: