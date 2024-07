Korbball-Landesliga Feldrunde 2024

Frauen

TSV Bergrheinfeld : TSV Werneck 5:2 (2:1)

Wie bereits in der Vorrunde gingen die Bercher mit dem ersten Treffer selbstbewusst in das Spiel. Die Wernecker hielten allerdings stark dagegen schafften den Ausgleich. Danach vergaben beide Mannschaften einige Chancen um in Führung zu gehen. Lediglich den Berchern gelang noch ein Treffer zur 2:1 Pausenführung. In der zweiten Halbzeit trat der TSV Bergrheinfeld etwas treffsicherer auf und zog auf 5:1 davon, bevor die Wernecker mit einer Ergebniskorrektur zum 5:2 erfolgreich waren.

TSV Ettleben : DJK Schweinfurt 3:4 (2:2)

Ettleben trat von Beginn an hellwach auf und ging mit 2:0 in Führung. An diese Leistung konnte der TSV allerdings nicht weiter ausbauen. So gelang es Schweinfurt bis zur Halbzeit auszugleichen. Die erneute Führung für Ettleben erzielte Johanna Reuß kurz nach der Halbzeitpause. Zu einem weiteren Treffer für Ettleben kam es allerdings nicht mehr. Die DJK drehte am Ende noch die Partie zu ihren Gunsten und siegte knapp.

TSV Bergrheinfeld : DJK Schweinfurt 5:6 (3:1)

Das letzte Spiel der Feldrunde 2024 begann kurz nach dem Anpfiff mit der Schweinfurter Führung zum 1:0. Die Bercher zeigten sich unbeeindruckt und zogen ihrerseits bis zur Halbzeit auf 3:1 davon. Diesen Vorsprung konnten sie aber nicht halten und die DJK glichen zum 3:3 aus, bevor die Bercher das Spiel wieder positiver für sich gestalten konnten und wieder mit zwei Körben in Führung gingen. Danach haderten die Bercher mit ihrer Wurfausbeute und nach dem Anschlusstreffer der DJK per Viermeter, drehte sich das Spiel wieder zugunsten der Schweinfurter und sie gingen letztendlich mit 6:5 als Sieger vom Platz.

TSV Ettleben : TSV Werneck 7:7 (3:3)

Im letzten Spiel der Feldrunde kam ging es noch einmal um alles. Beide Mannschaften kämpften noch um die letzten Punkte für den Klassenerhalt. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein engagiertes ausgeglichenes Spiel. Nach der Halbzeit baute Ettleben seine Führung auf drei Körbe aus. Diesen Vorsprung gelang es aber nicht zu verteidigen. So legte Werneck Korb um Korb nach. Kurz vor dem Spielende verspielte Ettleben seine Führung gänzlich. Die mittlerweile hitzige Partie endete mit einem Unentschieden, was dem Ettleben zum Klassenerhalt genügte.

TSV Heidenfeld : VfL Niederwerrn 6:2 (3:2)

Topmotivierte startete der TSV Heidenfeld in den Spieltag, man wollte sich unbedingt für die Bayerische Meisterschaft „Dahoam“ qualifizieren. Früh ging man gegen Niederwerrn in Führung, verpasste es aber beste Chancen zu nutzen. Niederwerrn hielt an seinem Plan weiter fest, das schnelle Spiel weitestgehend zu unterbinden. So konnte Niederwerrn das Spiel sogar kurzfristig drehen, ehe Heidenfeld die Partie durch einen vier-Meter zur Halbzeit wieder drehte. Nach dem Seitenwechsel hatte der TSV Heidenfeld weiterhin viele klare Chancen, die er allerdings zu selten nutzte. Trotzdem gelang es den Abstand kontinuierlich auszubauen, da Sarah Stacey im Korb des TSV alle Würfe des VFL mit Bravour parierte und ihren Korb sauber hielt. Mit einem schönen Distanzwurf gelang Heidenfeld der 6:2 Schlusspunkt dieser Partie. Nach dem Sieg stand der TSV auch als Teilnehmer für die Bayerische Meisterschaft fest.

Spvgg Hambach : SV Schraudenbach 5:5 (1:3)

Die erste Halbzeit lief für Hambach eher suboptimal. Gerade im Angriff lief nicht viel zusammen. Abspielfehler und ungenaue Abschlüsse brachten so bis zur Halbzeitpause nur einen Korberfolg. In der Abwehr gelang dagegen deutlich mehr. Zwar mit etwas Glück, aber mit viel Engagement, konnten einige der Schraudenbacher Konter abgefangen werden, wodurch man zur Pause in Reichweite blieb. In der zweiten Halbzeit spielte Hambach etwas präziser und konnte sich so Stück für Stück herantasten. Am Ende gelang sogar der Ausgleich.

SV Schraudenbach : TSV Heidenfeld 1:4 (0:3)

Nach der geschafften Quali wollte der TSV gegen Schraudenbach auch noch die Meisterschaft klar machen. Sophia Weth traf per 6 Meter, ehe Linda Zimmermann per Heber nachsetzen konnte. Anna Gonnert gelang dann per Konter sogar das 3:0 was gleichzeitig der Halbzeitstand war. Nach Seitenwechsel hatte der TSV weiterhin gute Chancen verwertete diese aber nicht mehr konsequent genug. Schraudenbach konnte per Wurf aus der Ecke verkürzten. Alle anderen Würfe in dieser Partie wurden von der starken Korbfrau Sarah Stacey pariert die mit dem 4:1 auch den Schlusspunkt der Partie setzte. Somit konnte der TSV seine erste Frauen Landesliga Meisterschaft im

Spvgg Hambach : VfL Niederwerrn 8:4 (4:1)

Hambach musste gegen den VfL mindestens einen Punkt holen, um noch zur Bayerischen zu fahren und spielte auch von Beginn an dominant. Hatte man doch aus der letzten Begegnung einiges gelernt und sich für dieses Spiel besser auf den VfL eingestellt. Bei Niederwerrn hingegen war buchstäblich die Luft raus. Die schnelle 3:1-Führung von Hambach verkürzte Niederwerrn kurz vor dem Wechsel und brachte nochmal Hoffnung auf eine Überraschung auf, doch mit dem Pausenpfiff erhöhte Hambach noch auf 4:1. Der Sieg der Hambacherinnen war nie gefährdet und trotz einer besseren zweiten Hälfte von Niederwerrn wurde ein deutlicher 8:4-Sieg erzielt und damit auch die Hambacher Qualifikation zur Bayerischen.

Korbschützen

TSV Ettleben: Johanna Reuß 5, Kerstin Hauck 2, Leonie Vollert 2, Christina Pfister 1

DJK Schweinfurt: Sarah Rausch 3, Lena Rau 3, Sarah Benz 2, Claudia Riegler 1, Lena Hornung 1

TSV Bergrheinfeld: Bianca Hetterich 4, Hanna Blesch 3, Lena Hünlein 1, Sanja Geus 1, Kristin Rau 1

TSV Werneck: Vanessa Graber 5, Luisa Pfister 2, Vanessa Reinhart 1, Hannah Hofmann 1

Spvgg Hambach: Alisa Ziegler 3, Talia Neugebauer 2, Sabrina Eck 2, Melanie Katzenberger 2, Nina Schneidawind 2, Isabell Rink1, Alina Abdelsayed 1

TSV Heidenfeld: Carina Weller 2, Johanna Gailing 2, Sarah Stacey 2, Linda Zimmermann 1, Sophia Weth 1, Jule Wolf 1, Anna Gonnert 1

SV Schraudenbach: Alina Wiesler 2, Jennifer Rumpel 1, Theresa Rumpel 1, Jana Kömm 1, Michelle Brietzke 1

VfL Niederwerrn: Jeanette Englisch 2, Selina Müller 1, Chiara Nicklaus 1, Lisa Hammer 1, Antonia Stöcker 1