Kosmetika im vierstelligen Bereich entwendet

BAD KISSINGEN – Am 04.10.2024, gegen 16:15 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen in einer Drogerie in der Unteren Marktstraße Kosmetikartikel im Gesamtwert von 4028 Euro.

Die Täterinnen konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Eine der Frauen wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, lange schwarze Haare, auffällig große Brille, bekleidet mit einem hellen Pelzmantel und einer hellgrauen Mütze. Zu ihrer Komplizin liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die zwischen 16:00 und 17:00 Uhr Beobachtungen in der Unteren Marktstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/71490 zu melden.