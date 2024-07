Kreisjugendringe bieten kostenlose Fahrten nach Nürnberg und Dachau an

HASSBERGE – Die Kreisjugendringe (KJR) Schweinfurt und Haßberge laden gemeinsam Jugendgruppen und Interessierte, im Alter von 14 bis 27 Jahren, aus den beiden Landkreisen zu kostenlosen Fahrten nach Nürnberg und Dachau ein:

Am 28.09.2024 geht es mit dem Bus nach Nürnberg, zu einem interessanten und abwechslungsreichen Tag – ganz im Zeichen der Demokratie und Menschenrechte! Die Teilnehmenden beschäftigen sich gemeinsam mit dem „KopfBall Lernzentrum Nürnberg“ (Lernen im Stadion) mit der „Macht der Gruppe“, werfen im Max-Morlock-Stadion einen Blick hinter die Kulissen und machen mit dem DoKuPäd einen Rundgang durch die „Straße der Menschenrechte“. Weitere Informationen zur Fahrt und Anmeldung beim KJR Haßberge bis spätestens 15.09.2024 unter www.kjr-has.de.

Gleich eine Woche später, am 05.10.2024, geht es mit dem Bus in die KZ-Gedenkstätte Dachau. Dort nehmen die Teilnehmenden an einer Führung teil und besuchen einen Workshop in dem sie sich gemeinsam mit der Geschichte des KZ Dachau, Biografien ehemaliger Häftlinge sowie der Frage „Was geht uns die Geschichte heute an?“ auseinandersetzen. Weitere Informationen zur Fahrt und Anmeldung beim KJR Schweinfurt bis spätestens 22.09.2024 unter www.kjr-sw.de.

Die Plätze für beide Fahrten sind begrenzt und werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Dieses Projekt wird aus dem „Demokratiebudget“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jungendring gefördert.