Krimi im Spitzenspiel der Skaterhockey

SCHWEINFURT – Am 16. Juni 2024 erwartete der ERV den Tabellenführer Schwabach United zum Spitzenduell. Beim Hinspiel in Schwabach mussten sich die Unterfranken deutlich geschlagen geben. Entsprechend waren die Hausherren gewarnt und begannen konzentriert und offensivstark. Bereits nach 21 Sekunden traf Schweinfurts gefürchtete erste Formation zum 1:0. Moritz Schlick erzielte das Tor nach einer Vorlage von Kevin Heckenberger.

Im weiteren Verlauf des Spiels entwickelte sich ein hochklassiges Duell mit guten Chancen auf beiden Seiten, doch im ersten Drittel waren nur die Gastgeber erfolgreich. Nils Melchior (8., 19.), Tobias Mehrl (10.) und Kevin Heckenberger (12.) erhöhten für den ERV auf den Pausenstand von 5:0.

Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein gewohntes Bild: Der ERV nahm immer öfter auf der Strafbank Platz und musste fünf Mal in Unterzahl agieren. In der 36. Minute passierte dann das Unausweichliche: Die Gäste aus Schwabach überwanden Philipp Graf im Schweinfurter Tor zum ersten Mal. Im Rest des Drittels wurden die Gäste immer gefährlicher, scheiterten aber stets am ERV-Schlussmann, sodass es beim Pausenstand von 5:1 blieb.

Zu Beginn des Schlussabschnitts war es erneut die Schweinfurter Auftaktoffensive, die Schwabach zu schaffen machte. Jamie Akers traf in der 42. Minute zum 6:1. Die nächsten Minuten gehörten dann wieder den Gästen, nicht zuletzt, weil der ERV erneut viel Zeit auf der Strafbank verbrachte. Anders als im Mitteldrittel nutzten die Schwabacher ihre Überzahlsituationen aus. Vier Mal konnten die Gäste im Powerplay treffen und so auf 6:5 verkürzen – mit noch neun Minuten zu spielen.

Captain Kevin Heckenberger, der das Kommando auf der Bank innehatte, da beide Trainer verhindert waren, zog seine Auszeit und schwor seine Truppe auf die Schlussminuten ein. Letztendlich sollte der Nachmittag enden, wie er begonnen hatte: Moritz Schlick ließ den ERV jubeln und traf zum 7:5-Endstand. In den Schlusssekunden gab es noch einige physische Auseinandersetzungen, die jedoch ohne größere Konsequenzen blieben.

„Ich bin super stolz auf meine Mannschaft. Das war heute ein absoluter Arbeitssieg. Jeder hat alles gegeben, nur so war dieser Erfolg möglich“, zeigte sich Philipp Graf, der an diesem Tag nicht nur im Tor stand, sondern auch als Trainer fungierte, sichtlich zufrieden. Durch diesen Sieg ist der ERV nun deutlich näher am angepeilten Gruppensieg.

Torschützen ERV:

M. Schlick 2x

N. Melchior 2x

T. Mehrl

K. Heckenberger

Ja. Akers