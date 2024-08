Kulinarik, Kunst, Kultur und fränkische Lebensfreude

SOMMERACH – Fränkische Feinkost, Lebensfreude pur, pfiffige Winzer-Ideen, Kulinarik, Kunst, Kultur und Kräuter – das alles kann am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September 2024, im idyllischen Winzer- und Weindorf Sommerach bei „Erleben & Genießen“ entdeckt werden.

An beiden Tagen öffnen die Höfe ab 11 Uhr ihre Tore für die Besucher des Ortes. Der Eintritt ist frei.

Was wird geboten?

23 Erlebnis- und Genuss-Stationen bei Weingütern und Gastronomiebetrieben bieten einen Einblick in das Landleben und die fränkische Lebensweise. Das Programm ist facettenreich und reicht von High-Tech bis hin zu hand- und hausgemachten Produkten. Besucher können sogar mit etwas Würfelglück ihr Mittagessen in Form eines fränkischen Schäufeles gewinnen. Ein Bücherflohmarkt lockt Bücherfreunde, und die Schlepper-Oldtimer-Parade begeistert Fans alter Fahrzeuge.

Musik – Musik – Musik

Musik darf nicht fehlen, und Vielfalt wird großgeschrieben. Von Swing und Latin bis hin zu fränkischen Klängen – an beiden Tagen wird tagsüber und abends in vielen Höfen mit Musik und Wein weitergefeiert.

Am Samstag spielt die Musikkapelle Sommerach von 16 bis 17 Uhr am Brunnen.

Die „Fränkisch Swing Big Band“ tritt am Sonntag von 13.30 bis 15.30 Uhr auf.

Weitere Highlights: Easy Chair (Samstag, 19 Uhr, Weinbau Drescher), Alegria (Samstag, 19 Uhr, Weingut Galena) und Ka Ro feat. Benno (Sonntag, 17 Uhr, Weingut Galena).

Spannende Führungen

Am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr gibt es einen Ortsrundgang mit Weinempfang unter dem Motto „Sommerach – sehen und staunen“. Die 1,5-stündige Tour kostet 8 Euro pro Person, Treffpunkt ist der Brunnen in der Ortsmitte.

Wer sich für Kräuter interessiert, kann in der Villa Sommerach an beiden Tagen um 14 Uhr und 16 Uhr interessante Infos zu heimischen Kräutern und deren Heilkraft erfahren.

Was gibt’s sonst noch?

Kunsthandwerk, Schmuck, Glaskunst, Töpferwaren, Holzarbeiten und vieles mehr. Sommerach verwandelt sich für zwei Tage in eine Flaniermeile. Zur Anreise wird die Freizeitbuslinie „Mainschleifenshuttle“ (Linie 105) empfohlen, die beide Veranstaltungstage fährt.

Weitere Infos gibt es bei der InfoVinothek Sommerach unter Tel. 09381 / 7187939 oder unter www.sommerach.de.