5 Jahre Geomaris: Erneuter Zuwachs bei den Besucherzahlen, freier Eintritt am kommenden Samstag von 9 bis 12 Uhr

GEROLZHOFEN – Im November 2014, also vor fünf Jahren, konnte die Stadt Gerolzhofen nach eineinhalbjähriger Umbaupause das Schwimmbad Geomaris wieder eröffnen. Seit der Wiedereröffnung haben sich die Besucherzahlen sehr gut entwickelt.

Das Familienbad in Gerolzhofen erhält regelmäßig positive Rückmeldungen und Zuspruch: „Deshalb wollen wir dieses fünfjährige Jubiläum mit Ihnen, den Besucherinnen und Besuchern, unseres Schwimmbads Geomaris feiern“, sagt Bürgermeister Thorsten Wozniak.







Er lädt zum Aktionsmonat im Januar 2020 ein. Die ersten Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, die nächsten Veranstaltungen finden am Wochenende statt, zum Beispiel das „Neujahrsschwimmen“ am Samstag, 11. Februar 2020, bei freiem Eintritt von 9 bis 12 Uhr. Um 9 Uhr schwimmen auch Betriebsleiter Wolfgang Schulz und Bürgermeister Thorsten Wozniak. Eine Woche später, am 18. Januar 2020, gibt es um 10 Uhr einen „Jubiläumsempfang mit Sekt und Selters“, zu dem alle Interessierten eingeladen sind; am gleichen Tag ist „Tag der offenen Tür“ mit kurzen Betriebsführungen – und der Eintritt kostet nur 1 Euro.

Am 12. Januar 2020 findet zudem wieder ein Meerjungfrauenschwimmen statt; Anmeldungen und weitere Informationen unter www.meerjungfrauen-schule.de. Am Samstag, 25. Januar 2020, werden kostenlose Aqua-Fitness-Schnupperkurse angeboten.

Übrigens: Der positive Trend der Besucherzahlen hält weiterhin an, auch im vergangenen Jahr gab es wieder einen Zuwachs bei den Besucherzahlen. 2019 besuchten 229.014 Gäste das Schwimmbad, das sind genau 8528 mehr als im Jahr zuvor – und damit knapp 20.000 Besucherinnen und Besucher mehr als 2017.

Die Besucherzahlen der vergangenen drei Jahre:

2019: 229.014

2018: 220.486

2017: 209.617

Das ausführliche Jubiläumsprogramm gibt’s im Internet unter www.geomaris.de.

