Aktionsmonat im Januar 2020: FÃ¼nf Jahre Geomaris seit Umbau und WiedererÃ¶ffnung sind ein guter Grund zum Feiern!

GEROLZHOFEN – Im November 2014, also vor fünf Jahren, konnte die Stadt Gerolzhofen nach eineinhalbjähriger Umbaupause das Schwimmbad Geomaris wieder eröffnen. Seit der Wiedereröffnung haben sich die Besucherzahlen sehr gut entwickelt; das Familienbad in Gerolzhofen erhält regelmäßig positive Rückmeldungen und Zuspruch.

„Deshalb wollen wir dieses fünfjährige Jubiläum mit Ihnen, den Besucherinnen und Besuchern, unseres Schwimmbads Geomaris feiern“, sagt Bürgermeister Thorsten Wozniak.

Er lädt zum Aktionsmonat im Januar 2020 (nach dem weihnachtlichen Trubel) ein, es gibt verschiedene Angebote und Veranstaltungen: zum Beispiel einen „Jubiläumsempfang mit Sekt und Selters“, zu dem eben nicht nur „Ehrengäste“, sondern alle Interessierten eingeladen sind; es werden Aqua-Fitness zum „Schnuppern“, angeboten, es gibt einen „Tag der offenen Tür“, an dem der Eintritt für alle Badegäste an diesem Tag nur 1,00 Euro kostet – ganz kostenlos ist gar der Schwimmbadbesuch im Rahmen des Neujahrsschwimmens bei freiem Eintritt am 11. Januar 2020 vormittags.

Das ausführliche Programm gibt’s im Internet unter www.geomaris.de.

Foto: Thorsten Wozniak