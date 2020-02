Anmeldung ab 07. Februar fÃ¼r das FrÃ¼hjahrssemester der Volkshochschule

Teilen Facebook

SCHWANFELD / SCHWEINFURT / WERNECK – Die Einschreibung für das Frühjahrssemester der Volkshochschule Schweinfurt startet am Montag, 10. Februar, in der Außenstelle Schwanfeld am Freitag, 07. Februar und in der Außenstelle Werneck am Donnerstag, 13. Februar.

Anmeldungen werden im vhs-Sekretariat in der Schultesstraße 19b, im Rathaus der Stadt Schweinfurt (Bürgerservice) sowie in den 16 Außenstellen im Landkreis Schweinfurt entgegengenommen.

Im neuen Programmheft, das ab 06. Februar unter anderem im vhs-Schulungsgebäude Schultesstr. 19b, im Rathaus der Stadt Schweinfurt (Bürgerservice), Banken, Sparkassen, Landratsamt, Geschäften,

Buchhandlungen und in den Außenstellen erhältlich ist, steht auf 120 Seiten eine Auswahl von über 900 Kursen und Veranstaltungen bereit. Semesterbeginn ist der 02. März.

Das Team der vhs steht für Beratungen und Auskünfte unter der Telefonnummer 09721/51-5444 zur Verfügung.

Das Kursprogramm mit der Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Interessierte ab 06. Februar auch im Internet unter www.vhs-schweinfurt.de.