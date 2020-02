Arge Volkacher Lebensart 2019 spendet Eintrittserlös mit 3308,78 € für guten Zweck

Teilen Facebook

VOLKACH – Sechs Winzer und zwei Gastronomiebetriebe aus Volkach veranstalten alljährlich das kulinarisch musikalische Winzerhoffestival Volkacher Lebensart. Die beteiligten Betriebe haben sich in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und im Rahmen der Veranstaltungsplanung einen wichtigen Beschluss gefasst: Sollte durch den Verkauf der Eintrittstickets für das zweitägige Festival mit acht Live-Bands nach Abzug aller Kosten ein Erlös verbucht werden, wird dieser auf alle Fälle gespendet.

Vor wenigen Tagen war es nun soweit! Die beteiligten Winzer und Gastronomen der ArGe Volkacher Lebensart 2019 spenden an den Verein Fortschritt e.V.! Nach dem nun alle Rechnungen für Bandgagen, Werbung, Bühnen, Veranstaltungsgenehmigungen etc. beglichen sind, ist klar es gibt eine Spende in Höhe von 3303,78 €. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sagen an dieser Stelle danke an alle Lebensart-Besucher & Sponsorenpartner, die dies mit ihrem Besuch und ihrer Unterstützung möglich gemacht haben.

Schon jetzt werden die Weichen für die musikalisch-kulinarische Volkacher Lebensart 2020 gestellt. Die Veranstaltung ist für Freitag, 5. und Samstag, 6. Juni 2020 terminiert! Mit von der Partie sind erneut: Gasthof Das Leipolds, Weinbar FahrAWAY, Weingut Max Müller I, Weingut Langer, Weingut Karl Müller, Bio-Weingut Marienhof, Weingut Markus Schneider, Restaurant Schoppenhäusle. Karten wird es ab bereits Mitte April im Vorverkauf geben.

Foto TI VM