â€žBadewanne voller guter Launeâ€œ: Die erste PoolParty des Jahres 2020 steigt im SILVANA-Hallenbad

SCHWEINFURT – Am 7. März geht im Hallenbad die Post ab! Gemeinsam mit dem Zephyrus-Discoteam verspricht das SILVANA-Team allen Badegästen einen unvergesslichen, actionreichen Nachmittag.

In der Zeit von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich das Sportbecken im SILVANA Sport- und Freizeitbad wieder in eine „Badewanne voller guter Laune“. Mitreißende Wettbewerbe und gute Laune sind garantiert, wenn Deutschlands Pool-Party-Team No. 1 im Handumdrehen das Freizeitbad in eine familienfreundliche Vergnügungsoase verwandelt.

Non-Stop Spiel und Spaß mit riesigem Gerätepark! Im Wasser schwimmen riesige Spielgeräte, wie der Disco-Hase und die Wasserschildkröte, auf der langen LiLa-Laufmatte kann man über das Wasser flitzen und auf den großen Badeinseln lässt es sich prima chillen. Beim total verrockten Luftgitarren-Wettbewerb geht es um die Frage: „Wer rockt das Publikum im Bad und wird neuer Heavy-Metal-König am Beckenrand?“ Und beim crazy Hula-Hoop-Contest wird die Hula-Hoop Queen gekürt. Das SILVANA-Team wünscht allen Party-Badegästen viel Spaß beim Feiern.

Termin: 7. März 2020, 14 – 18 Uhr Eventeintritt: Erwachsene 4,50 € / Kinder 3,50 € Ort: Hallenbad im SILVANA Sport- und Freizeitbad