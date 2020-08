BBBank spendet 1.000 Euro fÃ¼r das Projekt â€žSchwimmkurs Plusâ€œ in Schwebheim

BBBank spendet 1.000 Euro für das Projekt „Schwimmkurs Plus“ in Schwebheim

SCHWEBHEIM – Die Freude war groß bei der Diakonie Schweinfurt als Träger des Mehrgenerationenhauses und beim Team vor Ort. 1.000 Euro für das von Thorsten Grimm initiierte Projekt „Schwimmkurs Plus“ sind eine gute Investition für Kinder und Familien in Schwebheim.

„Es soll nicht an den Kosten scheitern, wenn ein Kind den Schwimmkurs besuchen möchte“, sagt Matthias Blendel, Landesdirektor Öffentlicher Dienst der BBBank. Er bringt das Maskottchen der BBBank gleich mit, mit dem er mittlerweile bundesweit im Einsatz ist.

Die Spende in Schwebheim wird genutzt, um Familien einen Zuschuss für die Schwimmkurskosten zu geben. Ideal ist es, dass Elvira Heunisch, die Sozialpädagogin der Diakonie im MGH Schwebheim, die Familien auch gleich noch beraten kann, was ihnen sonst noch an Unterstützung zusteht. Damit die bürokratische Hürde sportlich genommen werden kann, gibt es Hilfe beim Ausfüllen von Formularen wie Kinderzuschlag oder Bildung und Teilhabe.

All diese Informationen bekommt man quasi bei einer Tasse Tee oder Kaffee in den Gasträumen des Bürgerhauses, wo das MGH seit Jahren Angebote für alle Generationen hat. Dominik Mürb, der Regionaldirektor der BBBank aus München, freut sich über den Einblick in das MGH und dass die Ausschüttung der BBBank Gewinnsparmittel einen guten und sozialen Zweck erfüllt.

Auf dem Foto: Die Freude über die Spende ist groß bei – von links Monika Hofmann (Koordinatorin MGH), Matthias Blendel (BBBank), Elvira Heunisch (MGH), Thorsten Grimm (TSV), Ute Fromm (MGH) und Dominik Mürb (BBBank)

Foto: Monika Hofmann, Diakonie Schweinfurt Soziale Dienste