Begeisterung in den RathÃ¤usern Ã¼ber den geplanten Radevent am 24. Mai 2020

Begeisterung in den Rathäusern über den geplanten Radevent am 24. Mai 2020

GEROLZHOFEN / HANDTHAL – „Raderlebnistag – es geht rund im Steigerwald“, unter diesem Motto dreht sich alles am 24. Mai 2020 rund um den Baumwipfelpfad Steigerwald bei Ebrach und das Steigerwald-Zentrum in Handthal. Der offizielle Start wird am 24. Mai um 10 Uhr in Prichsenstadt sein, weil die Idee zu diesem Ereignis aus dem Tourismusbüro in Prichsenstadt kam.

„Das machen wir!“, strahlt Bürgermeister Rene Schlehr (Prichsenstadt) und hat die Idee sofort unterstützt. Auch seine Kollegen aus den benachbarten Gemeinden sind voll des Lobes wie Bürgermeister Matthias Bäuerlein (Rauhenebrach) anmerkt, passe das Radevent hervorragend in die Region, es treffe in außergewöhnlicher Weise den Zeitgeist. So können die Radlfreunde auf zwei wunderschönen Touren den Steigerwald und sein schönes Vorland besonders erleben und genießen. Ob ambitionierter Radler oder Familientreter, ob Genussfahrer oder Sportbegeisterter, jeder Radler kommt auf seine Kosten!

Auf den zwei erlebnisreichen Routen (39 Km und 60 Km) präsentiert sich an diesem Tag ein buntes Unterhaltungs- und Genussprogramm. Die Strecken können ganz oder teilweise befahren werden, je nach Lust, Laune und Können. „Unsere Marktgemeinde ist schon seit vielen Jahren im Radbereich aktiv, denken Sie da vor allem an die Entwicklung des 2 Franken-Radweges. Wir sind immer dabei!“, betont Bürgermeister Max-Dieter Schneider aus Ebrach. Auf jeden Fall gibt es an diesem Tag viele Veranstaltungshighlights und ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Auch Bürgermeister Thorsten Wozniak (Gerolzhofen) ist begeistert von der Vielfalt des Angebotes und der Erlebnisse. Auch in Gerolzhofen liegt seit einigen Jahren der Fokus auf aktiver Gesunderhaltung. Nicht nur wegen des Badeparadieses Geomaris mit seinem Angebot Swim & Run, sondern auch das Fahrradfahren wird mit der Aktion „Stadtradeln“ wieder etwas mehr in den Mittelpunkt gerückt. „Der Raderlebnistag passt perfekt in unsere wunderschöne Aktivregion – entdecken, genießen und erleben!“ schwärmen alle.

Auf jeden Fall sollten Fahrradfreunde es nicht verpassen, die vielen kulinarischen Genüsse auf der Strecke zu erleben und die Veranstaltungshighlights zu besuchen. Informationen bekommt man bei den angeschlossenen Gemeinden und Tourist-Informationen, demnächst ausführlicher auch auf der Homepage www.raderlebnis-steigerwald.de und in Facebook unter Raderlebnistag Steigerwald. Prichsenstadt – Baumwipfelpfad Steigerwald – Ebrach – Burgwindheim – Steigerwald Zentrum – Oberschwarzach – Untersteinbach – Koppenwind – Theinheim – Michelau im Stgw. – Dingolshausen – Gerolzhofen, einfach eine „runde“ Sache.

Auf dem Bild von links: Beate Glotzmann (Gerolzhofen), Simone Kolb und Bürgermeister Réné Schlehr (Prichsenstadt), Bürgermeister Matthias Bäuerlein (Rauhenebrach), Bürgermeister Thorsten Wozniak (Gerolzhofen), Bürgermeister Max-Dieter Schneider (Markt Ebrach), Ulla Schmidt (Lebensregion +), Eva-Maria Schmitt (ILE Burgwindheim-Ebrach), Barbara Ernwein (Baumwipfelpfad Steigerwald), Monika Lindner (Tato Oberschwarzach)

Fotos: Christiane Krapf