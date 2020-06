Besondere Aktion der Volkacher Mainschleife: Das FrÃ¤nkische Weinfest zuhause genieÃŸen

VOLKACH – Die Corona-Pandemie macht erfinderisch, wie ein neues Projekt aus Volkach zeigt. Am 14. August wären in der schönen Weinstadt am Main rund 50.000 Weinliebhaber aus der ganzen Welt zu Frankens größtem Open-Air-Weinfest zusammengekommen, um sich fünf gesellige Tage lang bei Live-Musik und Volksfeststimmung durch 120 Frankenweine aus den Lagen der Volkacher Mainschleife zu probieren.

Jedoch: Das Corona-Virus bedeutete auch für die 72. Auflage des beliebten Weinfestes das Aus. Aber so ganz verzichten muss man auf das Volkacher Weinfest trotzdem nicht – denn die Tourist-Information Volkacher Mainschleife bringt das Weinfest-Feeling mit einem speziellen Angebot nach Hause. So kann man das Fränkische Weinfest überall auf der Welt auf der heimischen Terrasse, im Wohnzimmer oder im Garten genießen und dabei gleichzeitig die Weingüter an der Mainschleife unterstützen.

Wie funktioniert es?

Ab dem 30. Juni bis einschließlich 18. August 2020 kann das Weinpaket „Fränkisches Weinfest für zuhause“ bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife bestellt oder abgeholt werden. Selbstverständlich wird das Paket auch weltweit versandt.

„Ein Weinpaket besteht aus elf Flaschen, die man sich selbst aus einer Auswahl von 22 Weinen zusammenstellen kann. Von Weißwein bis Rotling, von trocken bis spritzig, für jeden Gaumen ist das richtige Tröpfchen dabei“, ist sich Volkachs Tourismuschef, Marco Maiberger sicher. Die individuelle Auswahl bestimmt den Paketpreis, der zwischen 70 und 86 Euro liegt. Neben den Top-Weinen werden auch „Weinfest-Specials“ angeboten: So kann man beispielsweise dem Weinpaket noch zwei original Mainschleifen-Weinfestgläser oder eine Tüte gebrannte Mandeln für noch etwas mehr Weinfest-Stimmung hinzufügen. Übrigens: Jeder, der ein Weinfest-Paket bestellt, hat die Chance einen zweitägigen Weinfestaufenthalt für 2 Personen im Jahr 2021 zu gewinnen.

Weinfest-Videoclip-Kampagne

Das Weinfest-Paket wird auch von einer Online-Videoclip-Kampagne begleitet. Acht Weinfest-Originale wie zum Beispiel die Weinprinzessin aus Volkach, die Symbolfigur Volkacher Ratsherr, die Stadtkapelle, eine Weinausträgerin oder ein Metzgermeister haben sich auf dem leeren Festplatz getroffen. Jeder berichtet in einem eigenen Clip davon, warum das Fest so besonders ist und warum er es gerade deswegen in diesem Jahr vermisst. Bis zum Weinfesttermin im August wird immer montags ein neuer Clip im YouTube-Kanal Volkacher Mainschleife zu sehen sein.

Unter www.volkach.de findet man sowohl das Bestellformular als auch weitere Infos zum „Weinfest zuhause!“ Und gleich den Termin für 2021 vormerken: Das 72. Fränkische Weinfest Volkach ist für den 13. bis 17. August 2021 geplant!

Unser Foto entstand bei den Dreharbeiten zu der Weinfest-Videoclip-Kampagne.

Foto: Poser/ atelier zudem