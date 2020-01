Beswingt in 2020: So war das Neujahrskonzert in der RÃ¼stkammer des Alten Rathauses in Gerolzhofen

Beswingt in 2020: So war das Neujahrskonzert in der Rüstkammer des Alten Rathauses in Gerolzhofen

Teilen Facebook

Twitter

GEROLZHOFEN – jr & friends sorgten mit Evergreens aus dem vergangenen Jahrhundert für ein gelungenes Neujahrskonzert in der Rüstkammer des Alten Rathauses in Gerolzhofen

Jan Reinelt ist in Gerolzhofen beileibe kein Unbekannter. Der Kopf von „jr & friends“, seines Zeichens begnadeter Tastenvistuose und humoriger Entertainer, machte in den vergangenen Jahren des öfteren Station im beschaulichen Städtchen am Westrand des Steigerwaldes. Zum traditionsreichen Neujahrskonzert am 1. Januar 2020 in Gerolzhofens historischem Schmuckstück hatte er hochkarätige Verstärkung mitgebracht. Sängerin Senta Studer und Dirk Orend am Saxophon, ebenfalls Meister ihres Fachs, trafen mit ihrer gemeinsamen Darbietung offensichtlich den Geschmack des Publikums im ausverkauften noch weihnachtlich geschmückten Saal.

Das Trio präsentierte vor allem bekannte Evergreens aus sechs Jahrzehnten von Cole Porters „Night and Day“ (1932) bis zu einem instrumentalen Arrangement des Songs „Still got the Blues“ (1990) von Gary Moore. Die Liederfolge erlaubte es der deutsch-amerikanischen Sängerin Senta Studer, ihre enorme stimmlich Bandbreite zu präsentieren, von samtweich bis glockenklar. Auch Dirk Orend bewies an seinem Instrument sein ganzes Können und zeigte sich dabei als idealer Teamplayer.

Jan Reinelt wiederum begeisterte das Publikum nicht nur mit seinem variantenreichen Pianospiel, sondern auch mit witzigen Einlagen, launigen Bonmots und originellen Überleitungen zwischen den Stücken. Dazu zählten neben ehrwürdigen Klassikern wie „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“, „The Girl from Ipanema“, „Summertime“ oder „What a wonderful World“ auch die beiden „70er“ „Let it be“ und „Killing Me Softly with His Song“.

Das Potpourry weckte im Publikum sicherlich so manche Erinnerung aus Jugendtagen und auch die Engel, die über der Weihnachtskrippe schwebten, schwelgten scheinbar ein bisschen mit. So ernteten die drei Künstler schließlich hochverdienten Applaus mit Standing Ovations am Ende. Nach diesem gelungenen Konzert darf sich Gerolzhofen bereits jetzt auf das nächste Neujahr freuen. Die Messlatte liegt allerdings hoch.

Fotos: Manfred Spörl