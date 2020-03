Corona im Hinterkopf statt â€žUnkrautâ€œ im FrÃ¤nkischen Hof: Theater in Geldersheim abgesagt

Corona im Hinterkopf statt „Unkraut“ im Fränkischen Hof: Theater in Geldersheim abgesagt

GELDERSHEIM – Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus fallen die in Geldersheim geplanten Theatervorstellungen vom 20. März bis 5. April 2020 aus. „Nach Monaten der Proben und der Vorbereitungen ist uns dieser Schritt alles andere als leicht gefallen. Er ist jedoch notwendig, denn die Gesundheit unserer Zuschauer und unserer Mitglieder steht für uns im Vordergrund“, so die Theatergruppe in einer Mitteilung.

Die bereits erworbenen Eintrittskarten für das Stück „Unkraut“ werden in jedem Fall zurückgenommen und der Eintrittspreis erstattet. Zuschauer, die ihre Eintrittskarte über Spieler und Mitglieder der Theatergruppe erworben haben, geben diese ausschließlich auf demselben Wege zurück und bekommen ihr Geld erstattet.

Karten, die im regulären Vorverkauf erworben wurden, können am Sonntag, 22. März 2020, von 11 bis 12 Uhr im Foyer des Fränkischen Hofs in Geldersheim (Würzburger Str. 22) zurückgegeben werden. Das Geld wird zurückerstattet. Die Eintrittskarten müssen im Original zurückgegeben werden.

Über eine eventuelle Nachholung der Vorstellungen wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Foto: Roland Neubauer