Das Bayerische Rote Kreuz unterstÃ¼tzt das FÃ¶rderzentrum: Vorgezogene Weihnachten fÃ¼r die Heide-Schule

SCHWEBHEIM – Das Bayerische Rote Kreuz ehrt die neu ausgebildeten Schulsanitäter an der Heide-Schule und unterstützt das Förderzentrum mit einer kostenlosen Erstausstattung bei der Einrichtung eines Schulsanitätsraumes.

Die Heide-Schule in Schwebheim kann sich schon vor den Ferien auf Weihnachtsgeschenke freuen. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit übergaben Hartmut Bräuer als Vorsitzender des BRK Kreisverbands Schweinfurt, Ausbildungsleiter Holger Brätz sowie Martina Bätz als Vertreterin des Jugendrotkreuzes anlässlich einer Feierstunde vor allen Schülern die Erstausstattung für den Schulsanitätsraum.

Im Gepäck hatten sie Liege, Verbandskasten, Sanitätsrucksack, Einsatzwesten, Erste-Hilfe-Material sowie zwei Teddybären als Maskottchen und zur Beruhigung für die meist jungen Patienten. Die Einrichtung eines Schulsanitätsraumes, ein lange gehegter Wunsch an der Heide-Schule, konnte verwirklicht werden, weil durch einen veränderten Pausenverkauf kurzfristig Kapazitäten frei wurden.

„Wir rücken ein wenig zusammen“, so Konrektor Michael Rappöhn, „damit die in diesem Schuljahr nach längerer Pause wieder angebotene Arbeitsgemeinschaft „Schulsanitäter“ Platz zum Üben und Versorgen der Verletzten hat“. Durch die ebenfalls frisch gebackene Ausbildungsleiterin für den Schulsanitätsdienst und Lehrerin am Förderzentrum, Denise Eberlein, werden die neu ernannten Ersthelfer gut unterstützt.

Zum Halbjahr steigt dann eine weitere Kollegin mit in die Betreuung ein. Laut Rappöhn ist Erste Hilfe an der HeideSchule schon lange ein Thema. So engagieren sich einige Kollegen auch ehrenamtlich in mehreren Verbänden. Für die Schulfamilie und die Allgemeinheit hat das Landratsamt Schweinfurt als Träger der Schule außerdem in der Aula einen sogenannten AED Defibrillator aufstellen lassen, der im Notfall auch von Laien bedient werden kann.

Auf den Bildern:

* Stolz nehmen die Schüler der LAG „Schulsanitäter“ ihre Urkunden entgegen (von links: H. Bräuer, D. Eberlein, M. Bätz, M. Rappöhn und H. Brätz mit Schülern der LAG.

* Die neue Ausstattung des Schulsanitätsraums wird ausgepackt und eingeräumt.

Bilder: Heide-Schule Schwebheim, Niko Baumgart