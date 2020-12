Das Evangelische Haus GottesgÃ¼te e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefÃ¶rdert

OBERLAURINGEN – Die Jugend- und Behindertenhilfe (JuBe) Oberlauringen ist eine integrative heilpädagogische Einrichtung, in der zurzeit 54 normalbegabte, lernbehinderte oder geistig behinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren mit teils erheblichem Förderbedarf im pflegerischen sowie im sozial-emotionalen Bereich leben. Für die Erweiterung des JuBe-Spielplatzes erhält das Evangelische Haus Gottesgüte als Träger der Einrichtung nun eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Durch die Erweiterung des Spielplatzes kann die JuBe ihr Angebot aktualisieren und weiterentwickeln. Das neue Spielplatzkonzept soll den Kindern und Jugendlichen weitere Bedarfsangebote für altersgerechte Freizeitaktivitäten auf dem Gelände ermöglichen. Hierfür sind neue Spielgeräte vorgesehen. Dazu gehört z.B. eine große Hängematte, für welche ein den Sicherheitsvorschriften entsprechendes Fundament und ein Fallschutz errichtet werden. In der Umsetzung werden die Kinder und Jugendlichen, entsprechend ihrer Möglichkeiten, aktiv mit einbezogen. Größere Jugendliche können hierbei z. B. den Boden für die Fundamente ausheben.

Das Projekt wird teils aus Eigenmitteln und teils aus Spenden finanziert. Mit der Förderung der Town & Country Stiftung soll die Erstellung der erforderlichen Fundamente ermöglicht werden. Stiftungsbotschafterin Elke Krug-Hartmann würdigte, stellvertretend für die Town & Country Stiftung, das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen: „In der JuBe wird Integration gelebt. Hier treffen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichsten geistigen und körperlichen Voraussetzungen aus Oberlauringen und Umgebung zusammen und helfen einander.“

Über die Town & Country Stiftung

Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und hat es sich zunächst zum Ziel gesetzt, unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Erweitert wurde die Stiftungstätigkeit durch den jährlich verliehenen Stiftungspreis, welcher gemeinnützige Einrichtungen unterstützt, die sich für sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. In diesem Rahmen werden bundesweit 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung fand im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2020 statt.

Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Interessierte unter: www.tc-stiftung.de

Auf dem Foto: Mit viel Eigenleistung wird der Außenbereich um attraktive Spielgeräte erweitert.

Quelle: Evangelisches Haus Gottesgüte e.V.