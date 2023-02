SCHWEINFURT – Gleich am 2. März geht´s los mit einem prall gefüllten Kalender in der Disharmonie an der Schweinfurter Gutermann-Promenade. Zahlreiche schöne Veranstaltungen dürften die Leute anlocken. SW1.News wünscht schon jetzt viel Spaß.

Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

Stefan Waghubinger ICH SAG’S JETZT NUR ZU IHNEN

Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig. Das sind Attribute, die man mit diesem österreichischen Kabarettisten verbindet. Er selbst sagt von sich nur, er betreibt österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.

In seinem vierten Soloprogramm läuft er gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Wieder einmal entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch. Zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und warum wir so wenig davon haben.

www.stefanwaghubinger.de











Samstag, 4. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

Heart Rock live

Heart Rock heißt Leidenschaft und Herzblut für die großen Songs der 70er, 80er und 90er. Beatabende in großen Zelten gibt es fast nicht mehr, Heart Rock bringt dieses Gefühl, die Stimmung und die Musik zurück in die heutige Zeit. Die allesamt sehr erfahrenen Musiker überzeugen durch ausgefeilte Arrangements, mehrstimmigen Gesang und einer großen musikalischen Bandbreite. Wer die Songs von AC/DC, Guns & Roses, ZZ Top, Queen, Saga, Journey und vielen anderen liebt ist hier genau richtig. https://www.heartrock.eu/

Sonntag, 5. März, 17.00 Uhr, Disharmonie

Kabbaratz – Ich würde alles für mich tun – das Kuschelprogramm

Es geht im neuen Programm ganz aktuell also um das große Wir und das kleine Ich. Doch, das meinen die ernst. Komisch wird es genau deshalb. Versuchen Sie gar nicht erst, einhändig zu applaudieren. Trösten wir uns damit: Das Ego ist ein Luftballon, das Leben voller Dornen.

Das neue Programm ist draussen und die erste Vorpremierenkritik hat uns sehr gefreut: ‚geistreich und satirisch zugespitzt die Widersprüchlichkeit der modernen Konsens- und Toleranzgesellschaft‘ aufgedeckt

oder ‚ Auf der Bühne zelebrierten Wendler und Hoffmann denn auch herrlich komische Kabbeleien.‘ www.kabbaratz.de

Freitag, 10. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

Lesung: Hanns Peter Zwißler – Kaczmareks Arche

Hanns Peter Zwißler liest aus seinem jüngsten, siebten Roman. Kaczmarek, gebürtiger Usbeke, hält die Infrastruktur zweier maroder Wohnblocks in Gang, die zum Abriss bestimmt sind. Zu diesem sozialen Kaleidoskop seiner Bewohner findet der Icherzähler, Doktorand der Soziologie, Zutritt und er verstrickt sich zunehmend darin.

Der Erzähler und der Autor sind wesensverwandt in folgenden Zügen: scharfe Beobachtung, Lust am Außergewöhnlichen, Sinn für Komik und eine gewisse Melancholie.

Sonntag, 12. März, 16.00 Uhr, Disharmonie

Physik für Alle: Frauen in der Physik

mit Pablo Basteiro, Moritz Dorband und Anna-Lena Weigel

Filme wie Star Wars, Hidden Figures oder auch Serien wie The Big Bang Theory behandeln Themen der Physik, die weit über die Schulbildung hinausgehen. Oft sind es jedoch gerade diese, in der Literatur leider nur schwer zugänglichen Themen, welche die Physik so interessant machen. Insbesondere betrifft dies auch abstrakte Ideen, jenseits von Warp-Antrieb und Zeitreisen, welche meist nur mittels Mathematik beschrieben werden.

Erneut wollen Ihnen deshalb Würzburger Physikdoktorand:innen einen anschaulichen Einblick in verschiedene Themen der Physik geben. Anlässlich des Weltfrauentages geht es diesmal um die Forschung dreier bedeutender Physikerinnen, welche jedoch im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen in der Öffentlichkeit eher unbekannt sind. Es erwarten Sie drei faszinierende Vorträge (je ca 40 min) über die Flugbahnen der ersten bemannten Raumflüge (Katherine Johnson), das Konzept von Erhaltungsgrößen, welches die theoretische Physik revolutionierte (Emmy Noether) und ein Modell aus der String Theorie, welches am CERN experimentell untersucht werden kann (Lisa Randall). Die Vorträge sind in verständlicher Form, also ohne Gleichungen, formuliert. Auch deshalb sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig! Der Abend richtet sich dementsprechend an alle Interessierten, wobei auch die Gelegenheit besteht, Fragen zu stellen.

Donnerstag, 16. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

Nepo Fitz – Dieses Produkt enthält den Wirkstoff Nepo Fitz© forte.

Gebrauchsinformation für Veranstaltungsbesucher:

Nepo Fitz© forte wurde Ihnen persönlich verschrieben. Die Behandlung wird unter der Aufsicht des örtlichen Spezialisten für Veranstaltungen durchgeführt.

Geben Sie Nepo Fitz© forte NICHT in Form von eigens erstellten Smartphone-Videos oder unprofessionellen Imitationen an Dritte weiter. Dies kann zu Ihrer sozialen Isolation sowie zu irreversiblem Hirnfunktionsausfall des Empfängers führen.

1. Was ist Nepo Fitz© forte und wofür wird es angewendet?

Nepo Fitz© forte wird zur Unterhaltung, Provokation und Irritation insbesondere der geschlechtsreifen und volljährigen bürgerlichen Mitte angewendet. Es wird nur dann verwendet, nachdem Behandlungen ohne das Produkt, wie zum Beispiel psychologische Beratung, Verhaltenstherapie, Scheidung, Sexorgien, Enthaltsamkeit, Kirchenaustritt oder Suizid versucht wurden, und diese alleine nicht wirkten.

Wirkung:

Nepo Fitz© forte verbessert die Aktivität bestimmter Teile des Gehirns, die nicht aktiv genug sind. Nepo Fitz© forte kann dabei helfen, Anfälligkeit für Klischees, Hoffnungen, Befürchtungen oder vorurteilsbehaftete Überzeugungen in bestimmten Lebensbereichen zu mindern und Sie von möglicher subjektiv empfundener Sinnhaftigkeit und Relevanz Ihrer Überzeugungen/ Urteile/ Ihrer Existenz teilweise oder vollständig zu befreien. Der Wirkstoff von Nepo Fitz© forte ist LBn100 („lebensbejahend negativ 100%“)

Wenn Sie Nepo Fitz© forte in Verbindung mit Unvoreingenommenheit und mangelnden Ernst einnehmen, kann Ihnen das dabei helfen, Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen zu stoppen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Nepo Fitz© forte beachten?

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem örtlichen Veranstalter, bevor Sie Nepo Fitz© forte einnehmen, wenn:

– Ihre Schilddrüse nicht in Ordnung ist

– der Druck in Ihren Augen erhöht ist

– Sie sehr hohen Blutdruck haben

– EEGs mit anormalen Ergebnissen hatten

– Sie oder ein anderes Mitglied Ihrer Familie an schwer zu kontrollierender, wiederholter Dummheit, stark konservativer Lebensführung oder Engstirnigkeit oder leiden oder Sie kleinbürgerliche und/ oder rassistische Lebensmantras unkontrolliert wiederholen müssen.

– Sie unter Gottesgläubigkeit oder anderen Wahnvorstellungen leiden

– Sie Alkohol missbrauchen oder abhängig von Alkohol sind bzw. aus Bayern kommen

– der Druck in Ihren Augen und Ihrer Blase erhöht ist

Der Grund dafür ist, dass Nepo Fitz© forte aufgrund von reflexartiger Ablehnungshaltung verbunden mit mangelnder Intelligenz diese Störungen verschlimmern kann.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit:

Während der Behandlung mit Nepo Fitz© forte können Jungen und Männer unerwartet Dauererektionen erleiden. Dies kann schmerzhaft sein und zu jeder Zeit auftreten. Es ist wichtig, dass Sie unverzüglich den Veranstalter aufsuchen, wenn Ihre Erektion länger als 30 Minuten anhält, insbesondere wenn sie schmerzhaft ist.

Fragen Sie vor der Einnahme von Nepo Fitz© forte Ihren örtlichen Veranstalter um Rat, wenn Sie:

– sexuell aktives AfD-Mitglied sind und sich fortpflanzen möchten. Ihr örtlicher Veranstalter wird mit Ihnen über Empfängnisverhütung sprechen.

– stillen oder vorhaben zu stillen. Es ist möglich, dass Nepo Fitz© forte in die Muttermilch übergeht. Ihr örtlicher Veranstalter wird daher entscheiden, ob Sie während der Einnahme von Nepo Fitz© forte stillen sollten.

– weiblich und akut paarungswillig sind. Ihr örtlicher Veranstalter wird entscheiden, ob nach Abschluss der Behandlung eine weitere intensive individuelle Behandlung erforderlich ist

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es kann sein, dass Ihnen schwindelig ist, Sie sich aggressiv fühlen oder Sie andere Nebenwirkungen im Zentralnervensystem haben, wenn Sie Nepo Fitz© forte einnehmen. Während der Einnahme kann es gefährlich sein, Auto oder Fahrrad zu fahren, Maschinen zu bedienen, zu reiten oder auf Bäume zu klettern.

Erforderliche Insultationen und Impertinenz:

Nepo Fitz© forte enthält möglicherweise medizinisch erforderliche Beleidungen.

Bitte nehmen Sie Nepo Fitz© forte erst nach Rücksprache mit Ihrem örtlichen Veranstalter ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer (Selbst-)Ironie, Sarkasmus- oder Zynismus-Unverträglichkeit leiden oder in Ihrer Familie Humor im Allgemeinen seit mehr als zwei Generationen absichtlich oder versehentlich ausgeschlossen wurde. www.nepofitz.com

Samstag, 18. März, 20.00 Uhr, Schüttbau Rügheim

Häisd’n’däisd und die Neurosenheimer „Miteinanner und nimma alloa“

Die Neurosenheimer – mal als lustige Weibertruppe mit Tubamann, mal als Multiinstrumentalisten bezeichnet – singen und spielen unerschrocken ihre eigenen bayerischen Lieder.

Dabei begleiten sie sich selbst mit zahlreichen Instrumenten – teils bekannt, teils ungewöhnlich.

Die Lieder handeln von Rosenheim, vom Leben in Bayern und von den Neurosen der Neurosenheimer und ihrer Mitmenschen. Ihre Musik passt in keine Schublade.

Sie spielen weder her­kömmliche Volksmusik, noch machen sie übliches Kabarett – es ist einfach was Besonderes!

Die fränkische Kult-Band „häisd ’n‘ däisd vomm mee“ geht dem Ausruf „Eigentlich ghört draufghaut“ auf den musikalischen Grund und begibt sich auf eine musikalische Reise das Besagte zu benennen, wobei natürlich die ein oder andere Überraschung nicht fehlen darf.

Sie sind Wanderer in der weiten Welt der Musik mit Heimat im fränkischen Folk. Sie sind Kultur- und Kreativpreisträger und sorgen landauf, landab für Furore.

Das Programm verspricht einmal mehr ein wahres Stimmungsfeuerwerk auf gut fränkisch. Handgemachte Musik, schräger Humor und Geschichten aus dem wahren Leben.

Die Musiker sind gern gesehene Gäste im Bayerischen Rundfunk und Bayerischen Fernsehen und sind Kultur- und Kreativpreisträger. Bekannt sind „häisd´n´däisd vomm mee“ vor allem durch die Fernsehsendungen des BR „Wirtshausmusikanten“, „Musik & Xang“ und „Brettl-Spitzen“.

Die Beiden, seit langem befreundeten Gruppen, begeben sich nun mit dem Programm „Miteinanner und nimma alloa“ auf eine neue Entdeckungsreise.

Diesen Abend muss man einfach erleben……..

www.haisd-n-daisdn.de

Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

The PandemiXX feat Matthias Bublath (Orgel)

Special guest: Anton Mangold

Kennengelernt habe ich Matthias Bublath im Wohnkeller einer New Yorker Jazz-WG – besser gesagt Bublaths WG. Sein Mitbewohner hatte mir netterweise erlaubt dort zwei Wochen zu wohnen bis ich eine andere Wohnung gefunden hatte. Matthias zeigte mir sämtliche Jazz Sessions und wies mich ein in die aktuellen gos und no-gos dieser verrückten und faszinierenden Stadt.

Das war vor 20 Jahren. Als ich vor einigen Jahren dann mitbekommen hatte dass er zurück nach München gezogen war, wollte ich unbedingt mit Ihm Konzerte spielen.

Der Münchner Pianist, Keyboarder und Organist Matthias Bublath verbrachte neun Jahre in der Jazz Metropole New York. Diese “aufregenden und lehreichen Jahre“ wie er meint, haben ihn in kürzester Zeit zu einen der angesagtesten deutschen Jazz Musiker gemacht. Seither mischt er die Szene mit verschiedenen eigenen Bands auf, präsentiert sich in Solo-Programmen, Bigband- oder Quintett-Konstellationen und lebt seine musikalischen Vorlieben in einer explosiven Mixtur aus. Er arbeitete z.B. mit Mike Clark, Zach Danziger oder Klaus Doldinger und gewann Wettbewerbe wie den „Charlie Palmieri Award“ (2004) oder den „Charles Mingus Award für Komposition“ (2001). Für das Jahr 2020 hat er den „Förderpreis der Initiative Musik“ gewonnen und Sein 13tes (!) Album als Bandleader wird bei „Enja Records“ erscheinen. Seine Eigenkompositionen und Arrangements bedienen sich bei Jazz, Latin, New Orleans, Funk, Blues und Gospel.

Als weiteres Ausnahmetalent hat auch der Würzburger Saxophonist Anton Mangold zugesagt. Mangold gehört mittlerweile zur Top Riege der jungen deutschen Saxophonisten und konnte schon mit zahlreichen Preisen auf sich aufmerksam machen. Gitarrist Joe Krieg und Schlagzeuger Uli Kleideiter spielen seit Jahren im Joe Krieg Quartet. Mittlerweile haben Sie drei Alben veröffentlicht und touren erfolgreich quer durch Deutschland mit renommierten Gästen wie Joo Kraus, Nils Wogram oder Heinz Dieter Sauerborn.

Die PandemiXX spielen ausgewählte Stücke und Arrangements aus eigener Feder. Freuen Sie sich auf ein Konzert der Extraklasse !!

Line up

Matthias Bublath – Organ

Joe Krieg – guitar

Anton Mangold – sax

Uli Kleideiter – drums

More Infos

www.joekrieg.de

www.matthiasbublath.com

Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus

Poetry Slam – Das finale Finale im Theater

Die Saisongala „Highlander“ auf der Ersatzbühne im Ev. Gemeindehaus

Die siebzehnte Saison geht zu Ende. Die sechs monatlichen Sieger*innen treten an, um den Champion der Champions auszumachen. „Highlander“ – Es kann nur eine*n geben. Die Qualifikant*innen zum Redaktionsschluss versprechen ein Wort- und Poesiefeuerwerk der Extraklasse auf der Ersatzbühne des Theater Schweinfurts.

Feat. Poet: Rahel Behnisch, deutschsprachige U20 Vize-Meister*innen in der Kategorie Team mit Yannik Ambrusits

1) Titelverteidigerin Maron Fuchs (BA) amtierende Fränkische Regionalmeisterin, Bayrische Landesmeisterin und Teilnehmerin der deutschsprachigen Meisterschaften in Wien.

2) Hank M. Flemming (Tübingen, 04/22) Champion der allererste Saisongala in Schweinfurt Trize bei den Baden-Würrtemberg Landesmeisterschaften 2022

3) Matti Linke (Hannover, 09/22) Halbfinalist in Wien 2022

4) Yannik Ambrusits (WÜ, 10/22) amtierender U20 Landesmeister Bayern und U20 deutschsprachiger Meister, Halbfinalist in Wien. Im Team deutschsprachige U20 Vize-Meister

5) Anna Lisa Azur (B, 11/22) Halbfinalistin der NRW Meisterschaften

DJane Lisa Smaragd garantiert für ein würdiges musikalisches Rahmenprogramm.

www.dichter-schlachtschuessel.de

Eintritte: Erm.: Schüler/Stud./Mitgl. von Poetry Slam Schweinfurt oder Disharmonie: 10 €

Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

„Real Time“ Schottischer Folk

Kenny und Tommy werden in diesem Jahr wieder von der bekannten schottischen Sängerin Eilidh Grant begleitet. Ihre CD hat 2011 den New Music Scotland Award gewonnen und die Jungs freuen sich, dass sie auch dieses Jahr wieder mit „Real Time“ auf Tour geht.

Kenny Speirs – Gitarre und Gesang – hat jahrelang mit der John Wright Band gespielt . 1998 brachte er sein erstes Solo-Album „Bordersong“ heraus und im März 2002 seine zweite Solo-CD „North Wind Blowing“, eine Misch aus traditionellen und eigenen Songs. Tommy Roseburgh von den Big Sky Studios begleitet Kenny auf den Europa-Konzerten – er wird „Real Time“ am Keyboard begleiten. Er hat mit seiner CD „Tweed Aria“ eine wunderbare musikalische Reise entlang des River Tweed geschrieben.

Im diesem Jahr wird die Band auf der Geige von Carly Blain begleitet. Carly ist eine Geigerin aus Kelso in den schottischen Borders mit einer Ausbildung und Abschluß in Folk und traditioneller Musik an der Universität Newcastle. Sie wurde Mitglied bei der Small Hall Ceilidh Band und lernte dort Folkmusik lieben und spielen. Heute unterrichtet sie Geige in verschiedenen Gruppen, unter anderem mit der Monster Ceilidh Band mit der sie auch auf Russland-Tour war. www.scottish-folk-music.com

Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

C. Heiland – “Hoffnung für Abgehängte”

Besuchen Sie einen Abend mit Deutschlands einzigartigem Comedian und Kabarettisten C. Heiland! Und sie werden sehen: danach geht’s ihnen besser!

Auch wenn sie vielleicht nicht so richtig wissen warum.

Keine Sorge: er weiß es selbst nicht. Aber er tut so als ob. Warum? Weil er´s kann.

Absolvieren auch Sie das „C. Heiland-10-Punkte-Programm für Abgehängte“! Sie bekommen am Anfang des Abends einen Luftballon, der am Ende im besten Fall ihr Leben verändern wird. Wie lerne ich besser zu kommunizieren? Gehe ich achtsam durchs Leben? Stehe ich zu mir selbst? Oder eher auf billige Internetwitze?

Falls sie sich solche oder ähnliche Fragen in der heutigen Zeit, in der wir Substanz und Inhalt brauchen, hin und wieder stellen sollten, sind sie hier richtig. Falls nicht – auch! Derb und zart. Konkret absurd. Schwachsinnig und intelligent. Wie das Leben halt. Und zwischendurch: immer mal wieder ein tolles Lied auf dem Omnichord, dem Instrument, das nur C. Heiland spielt.

Es gibt noch Hoffnung für Abgehängte.

Denn tut das Leben auch mal weh – wer kann helfen? Euer C.! www.c-heiland.de

Samstag, 25. März, 21.00 Uhr, Disharmonie

Lets dance classic

Freier Tanz für Alle

Abtanzen bei Rock|Pop|Funk|Soul|Punk|Rap|Disko|und mehr

mit DJ clabaudrio www.clabaudrio.de

Dienstag, 28. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

JAM – Jazz am Main

Hier treffen sich die Schweinfurter Jazz-Hörer und die Jazz-Musiker. Dabei wird in lockerer Atmosphäre gespielt und auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

www.bass-o-mat.de

Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr, Disharmonie

Comedy Lounge mit Moderator Christoph Maul, Thomas Kupferschmidt u.a.

Das Erfolgskonzept der Comedylounge geht weiter. Jeden Monat freut sich Moderator Christoph Maul auf eine abwechslungsreiche und hochklassige Auswahl an Gästen. Wie immer treffen Newcomer auf etablierte Größen. Profis, die die Highlights aus ihren Programmen spielen oder auch einmal neues Material vor Publikum testen. Aber auch neue Künstler, die ihre ersten Schritte gehen. Jede Comedylounge ist anders, aber garantiert immer überraschend, etwas verrückt aber garantiert höchst unterhaltsam und voller Spaß und guter Laune. www.comedylounge.de