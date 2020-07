Der 1. Hamicher Garagenflohmarkt an zwei Sonntagen auf zwei verschiedenen Bergen

HAMBACH – Der 1. Hamicher Garagenflohmarkt findet am 19. Juli auf dem westlichen Berg (Kirche) und am 26. Juli 2020 auf dem östlichen Berg (Schule) jeweils von 11:00 bis 16:00 Uhr in Hambach statt. Jeder private Haushalt ist eingeladen, an diesen Aktionen teilzunehmen.

Ein Garagenflohmarkt oder im Original „Garagesale“ ist ein Straßenflohmarkt, bei dem einzelne private Haushalte ihre Schätze direkt vor Ihrem Haus (Garage) den Käufern anbieten. Dabei kann alles, was von den Verkäufern verkaufswürdig erscheint, angeboten werden! Es können auch überzählige Klopapierrollen, Nudeln, Mehl und Hefepackungen angeboten werden!

Die Idee, diesen Garagenflohmarkt in Hambach durchzuführen, entstand spontan und konnte relativ kurzfristig durch die aktuellen Lockerungen ermöglicht werden, so dass die Verantwortlichen in diesem Jahr auch keine Anmeldungen benötigen und auf eine offizielle Eröffnung verzichten.

„Wir wollen einfach die Chance geben, alten Ballast abzuwerfen, eine „kleine“ Finanzspritze zu ermöglichen und durch diese „kleine“ gemeinsame Veranstaltung den Zusammenhalt zu fördern“, heißt es in der Einladung, die Bürgermeister Willi Warmuth und die Spontanintiatorin Melissa Rößner unterzeichnet haben.

Es sind natürlich auch einige Bedingungen einzuhalten:

⦁ Verkauf nur auf dem eigenen Grundstück, Straßen freihalten

⦁ Die Corona-bedingten Regelungen müssen eingehalten werden (die aktuellen Abstand- und Hygiene-Regeln), diese können unter ⦁ www.dittelbrunn.de heruntergeladen werden.

⦁ Alles geschieht auf eigene Verantwortung! Jeder haftet für sich selbst.

Für Fragen, Wünsche, Anregungen wenden sich Interessierte bitte an info@dittelbrunn.de oder 0172/8124738. Die Initiatoren freuen sich, wenn möglichst viele „Garagen“ geöffnet werden.