Der Council of Poetry Slam: Das Saisonfinale findet in der Schweinfurter Rathausdiele statt

SCHWEINFURT – Die reguläre Slamsaison geht am 8. Februar in der Disharmonie zu Ende. Mit dem „Council of Poetry Slam“, dem Rat des Poetry Slam, verabschiedet Veranstalter und Moderator Manfred Manger dann am 7 März in der Rathausdiele das Publikum der regulären Poetry Slams, die über den Herbst und Winter in der Disharmonie ausgetragen werden.

Dazu werden alle monatlichen Sieger eingeladen, um den Champion der Champions zu ermitteln. Der Vorverkauf hierfür ist offiziell nun eröffnet. Ermäßigte Tickets sind online nicht erwerbbar.

Vorverkauf ermäßigt (Schüler, Studenten, Mitglieder von wAs oder Disharmonie, Menschen mit Behinderung): 8 €, Erwachsene 12 €, Abendkasse: pauschal 15 €

Sa, 07. März 2020 – Rathausdiele 97421 Schweinfurt Markt 1

Einlass: 19.00 Uhr. Beginn 20.00 Uhr

Freie Platzwahl. Rechtzeitiges erscheinen ist empfohlen.

www.disharmonie.de oder 0 97 21/2 88 95

Veranstaltung und Moderation Manfred Manger und Benni Warmuth (DJ)

Onlinetickets sind bis 19.45 Uhr einzulösen – 19:50 Uhr Verkauf von freien Plätzen und Stehplätzen

Ein Vorverkaufsticket beinhaltet keine Sitzplatzgarantie. Rechtzeitiges erscheinen ist daher empfohlen.

Reservierte Karten sind eine Woche vorher abzuholen. Bei fremden Ticketanbietern fällt die übliche Vorverkaufsgebühr an.

