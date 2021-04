Der Garten im April: Endlich blÃ¼ht und grÃ¼nt es wieder! – MIT VIELEN FOTOS!

SCHONUNGEN – SW1.News-Vielschreiber Michael Horling ist schon immer sehr stolz auf seinen Hanggarten und zeigt ihn auch immer wieder gerne. Jetzt im April fängt er langsam an zu blühen (also der Garten…) – und so entstanden ein paar wunderschöne Bilder.

Ein paar Wochen noch, dann ist hier alles grün und bunt – und dann gibt´s die nächste Fotoshow. Nun aber erstmal viel Spaß mit dieser. Wer Lust hat, sich den Garten anzuschauen, kann Michael Horling über Facebook privat anschreiben und einen Termin ausmachen.