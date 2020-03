Der SW1.News-Konzerttipp fÃ¼r April: Assemblage 23 live in NÃ¼rnberg

Teilen Facebook

NÜRNBERG – Einer der heißesten Electro-Acts der letzten Jahre gastiert am Mittwochabend, den 15. April, in Nürnberg am Veranstaltungsort Der Cult: Aus Amerika kommt Tom Shear mit seinem Bandprojekt Assemblage 23.

Assemblage 23 und Tom Shear: Den Mann hinter dieser Electro-Koriphäe muss man wahrhaftig nicht mehr vorstellen, versorgt er die Welt doch bereits seit mehr als 20 Jahren konsequent mit Hits. Das 1998 gegründete Projekt stürmte innerhalb kürzester Zeit die Szene mit dem Release seines Debutalbums „Contempt“ und wurde damit einer der berühmtesten Acts des Genres.

Auch zwei Jahrzehnte später kann Tom Shear mit Assemblage 23 seinen Stellenwert im EBM / Future-Pop behaupten. Dabei schafft er es, sich künstlerisch kontinuierlich weiter zu entwickeln und neu zu erfinden. Jede Veröffentlichung strotz nur so vor Kreativität und Selbstbewusstsein und präsentiert mit seiner musikalischen Bandbreite genau das, wofür die Fans Assemblage 23 so sehr verehren: elektronische Musik auf höchstem Niveau, Texte die unter die Haut gehen und dabei nie ihre Aktualität verlieren.

Nun kommt er auf große Deutschland-Tournee und gastiert auch in Franken. Und das vor dem Erscheinen seiner neuesten CD „Mourn“, die für die nächsten Wochen/ Monate angekündigt ist. Diese Tour hat mit der mit Spannung erwarteten Scheibe noch nichts zu tun. Den ein oder anderen neuen Song aber wird man wahrscheinlich schon hören können…

Gimme Shelter – Friedensfahrt

Gimme Shelter ist der Name der Vorband: Das ist feinster moderner Electrosound, der eigene Wege geht und sich in keine Schublade pressen lässt. Auch live überzeugen die beiden Protagonisten Robert Grolms und Niko Kötzsch immer wieder und liefern eine Show mit einfühlsamen Texten, harten Beats und spektakulärer Videoinstallation. Ihr letztes Album „Kosmodrom“ war monatelang in den Top 10 der PoponautVerkaufscharts. Und auch ihr Vorabvideo „Keep Your Secret“ schaffte sogar den Sprung auf Platz 1 der DarkMusic-World-Charts. „Friedensfahrt“ hält sich seit Wochen in der GEWC (German Electronic Web Charts) und auch bei Poponaut konnte das Album bis auf Platz 4 klettern.

Mittwoch / 15.04.2020 / 19:00 Uhr

Assemblage 23 – Tour 2020 – Support: Gimme Shelter

Veranstalter: Der Cult

Open Doors: 19 Uhr – Beginn: 20 Uhr

Dooser Str. 60, 90427 Nürnberg

Und hier die Links zu drei tollen Songs von Assemblage 23: