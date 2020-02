â€žDer Wildpark vor der Linseâ€œ: Die Wildparkfreunde starten den Fotowettbewerb 2020

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Der Wildpark vor der Linse“ starten die Wildparkfreunde ihren traditionellen Fotowettbewerb. Ab sofort kann jeder sein Lieblingsbild an die Wildparkfreunde schicken. Der Kreativität und dem Ideenreichtumsind dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Teilnehmer können ihr Wettbewerbsfoto bequem per Mail an info@wildparkfreunde-schweinfurt.de senden. Der Einsendeschluss für die Teilnehmer ist der 30. Juni 2020!

Aus allen Einsendungen wird eine Jury eine Auswahl der besten 10 Bilder treffen. Diese werden im Anschluss in der Buchhandlung Collibri zur Ausstellung hängen. „Wir hoffen, dass viele Foto- und Wildparkbegeisterte mitmachen und uns tolle Fotos schicken. Es winken wieder interessante Preise, unter anderem Reisegutscheine und ein Fotokurs. Die fünf Bestplatzierten kommen mit ihrem Bild in den Wildparkkalender 2021. Allen Sponsoren und Helfern möchte ich dafür schon herzlich danken“, so Florian Dittert, 1. Vorsitzender der Wildparkfreunde.

Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Internetseite des Fördervereins unter www.wildparkfreunde-schweinfurt.de/fotowettbewerb/ zu finden.

Bild: Florian Dittert