Die erwartete Absage: Corona-Virus verschiebt die heiÃŸersehnte SaisonerÃ¶ffnung 2020 im Freizeit-Land Geiselwind auf noch unbestimmte Zeit

GEISELWIND – Durch die dynamische Entwicklung hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus und die Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sowie des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, sieht sich die Familie Mölter in der Pflicht, die heißersehnte Saisoneröffnung 2020 im Freizeit-Land Geiselwind auf noch unbestimmte Zeit zu verschieben.

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat im Freizeit-Land Geiselwind seit jeher höchste Priorität“, heißt es – und so steht Familie Mölter in engem Kontakt mit den lokalen Behörden. „Wir möchten unseren Gästen und Mitarbeitern so viel Sicherheit wie möglich bieten, deshalb wird das Freizeit-Land Geiselwind seine Hygienemaßnahmen gezielt verstärken. Alle Mitarbeiter sind zu COVID-19 sensibilisiert worden und werden weiterhin in ihren Fachbereichen und im Umgang mit Besuchern gezielt geschult. Dies gilt sowohl für den Gastronomiebereich als auch für alle operativen Tätigkeiten. Das Freizeit-Land Geiselwind ist somit bereits jetzt bestens vorbereitet, jederzeit öffnen zu können. Alle Mitarbeiter stehen in den Startlöchern und freuen sich schon heute, Sie baldmöglichst wieder begrüßen zu dürfen. Etwaige Änderungen bezüglich der aktuellen Sachlage werden wir umgehend unserer Homepage mitteilen.

Wir bitten Euch für die von uns getroffenen Maßnahmen um Euer Verständnis und wünschen Euch Durchhaltevermögen und gute Gesundheit“, heißt es in einer Pressemitteilung. An sich wollte das Freizeit-Land Geiselwind mit seinen zahlreichen Neuheiten pünktlich zu Beginn der Osterferien am Samstag, den 04. April öffnen. Für den 01. April – und das ist kein Scherz – waren bereits die Medien zum Pressetermin geladen, bei den Inhaber Matthias Mölter die vielen neuen Attraktionen vorstellen wollte.