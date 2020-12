Die Kommunale Jugendarbeit bietet zur Weihnachtszeit eine Online-Zaubershow sowie einen Online-Zauberworkshop an

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt bietet in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstelle in den Weihnachtsferien magische Lichtblicke an.

Am Sonntag, den 27.12.2020, sind alle kleinen und großen Zuschauer von 14.00 bis 14.45 Uhr zur kostenfreien „Online-Zaubershow zur Weihnachtszeit“ eingeladen. So können sich Jung und Alt in den Weihnachtsferien in die Welt der Zauberei entführen und vom Alltag ablenken lassen.

Ein paar Tage später können in der ersten Januarwoche am 05.01.2021 selbst professionelle Zauberkunststücke im „Online-Jugend-Zauber-Workshop für 9 bis 14-Jährige“ erlernt werden.

Beide Angebote finden online über ZOOM statt. Mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone können sich die Teilnehmer verbinden.

Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es im digitalen Familienwegweiser des Landkreises Schweinfurt unter familie-sw.de/veranstaltungen und auch unter www.landkreis-schweinfurt.de/koja.