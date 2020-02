Die Region Schweinfurt mit dem Rad erkunden: Neue ADFC-Radkarte erschienen

Teilen Facebook

SCHWEINFURT STADT UND LAND – Egal ob bei Jung oder Alt: Radfahren liegt mehr denn je im Trend. Wer die Region Schweinfurt mit dem Fahrrad erkunden möchte, kann jetzt auf neues Kartenmaterial zurückgreifen.

Rechtzeitig zum Start in die Radsaison 2020 hat der BVA-Verlag die ADFC-Radkarte „Region Schweinfurt“ in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Schweinfurt 360° neu auf den Markt gebracht. Im Maßstab 1:50.000 ist die Karte ein guter Begleiter für erlebnisreiche Tagesausflüge oder Wochenendtouren mit dem Rad. Die Karte umfasst den Landkreis Schweinfurt sowie angrenzende Regionen (Münnerstadt bis Würzburg bzw. Gemünden bis Haßfurt).

Die ADFC-Radkarte beinhaltet neben den Radfernwegen in der Region auch 12 besonders schöne Tagestouren-Vorschläge. Ob auf den Spuren von Friedrich Rückert oder des Barockbaumeisters Balthasar Neumann, durch ehemalige freie Reichsdörfer oder bei Begegnungen mit Wein, Spargel oder dem Kräuteranbau: Jede Tour ist kurz beschrieben und mit den Beschilderungs-Logos in der Karte verortet.

Zur besseren Planung der Radtour enthält die Karte ebenso Angaben zu Verkehrsbelastung und Oberflächenbeschaffenheit, Geländeinformationen wie Steigungspfeile, Höhenlinien und Höhenzahlen. Die Alltagstauglichkeit der Karte wird durch reiß- und wasserfestes Papier garantiert.

Die Radwanderkarte ist in der Tourist-Information Schweinfurt 360°, im Landratsamt Schweinfurt, in der Tourist-Information Gerolzhofen, in den Rathäusern des Marktes Werneck und der Gemeinde Wasserlosen sowie im Buchhandel zum Preis von 9,95 € erhältlich.

Das Radwegenetz in der Region Schweinfurt mit seinen über 1.000 Kilometern beschilderten Radwegen lädt Urlauber und Einheimische ein, die abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft zu erleben. Der Main, das Fränkische Weinland, der Steigerwald und die Haßberge bilden die landschaftliche Kulisse, romantische Weinberge, alte Burgen und Gaden, Museen sowie fränkische Dörfer mit Fachwerkromantik lassen sich erkunden.

Kontakt und Öffnungszeiten der Tourist-Information Schweinfurt 360°:

Rathaus, Markt 1

97421 Schweinfurt

Telefon 09721/51360-0

Mail: tourismus@schweinfurt360.de

November bis März: Mo – Fr: 10-16 Uhr

April bis Oktober: Mo-Fr 10-18 Uhr und Sa 10-16 Uhr