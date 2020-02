Die Suche beginnt: Wer wird das beste Wirtshaus 2020 in der Region in und um Schweinfurt?

SCHWEINFURT / FRANKEN – „Leckerschmecker“ heißt mal wieder das Motto. Denn SW1.News sucht bereits zum dritten Mal das beste Wirtshaus in der Region in und um Schweinfurt. Zwei Mal wählten unsere Leser bereits, als das Portal noch inundumsw.de hieß. Mit der Gaststätte Brehm in Wiebelsberg und dem Mama Africa in Schweinfurt verwiesen die Gewinner jeweils die Sportheim-Gaststätte Bei Mario in Weyer auf Rang zwei.

Und nicht nur Mario wird heuer heiß darauf sein, endlich mal den Thron zu besteigen. Auch die anderen Gastronomiebetriebe dürfen gerne selbst eifrig mitwählen und ihre Gäste dazu animieren. Denn natürlich gibt es wieder etwas zu gewinnen: Erstens natürlich Ruhm und Ehre für den am Ende siegenden Betrieb, der – wie auch die gesamten Top-Ten, aus denen letztlich der Gewinner hervorgeht – auf SW1.News ausführlich vorgestellt wird. Dazu gibt´s von der DB Regio ein Bayernticket für die Wirtsleute, damit die sich an einem freien Tag mal den Freistaat anschauen und vielleicht in einem entfernten Lokal der Wahl Anregungen sammeln können. Und dazu bietet SW1.News dem künftig besten Wirtshaus der Region für ein Vierteljahr wieder einen gratis Werbeplatz an.

Neu ist der Modus der Wahl: SW1.News listet an dieser Stelle schon mal 50 Betriebe auf – aus Stadt und Landkreis Schweinfurt, von fränkischer Küche über Italiener und Griechen bis zu noch internationaleren Speisen. Dazu kommt eine kleine Auswahl an Betrieben außerhalb des Landkreises in der benachbarten Region. Bis Ende Februar fordern wir unsere Leser auf, an die Mailadresse redaktion@SW1.News unter dem Betreff „Leckerschmecker“ weitere Gaststätten zu melden, die es verdient haben, bei diesem Voting mitzumachen. Zusätzliche 5 nehmen wir noch auf, werden dann ab 1. März bis Ende des dritten Monates des Jahres wählen lassen. Ab 2. April (damit keiner an einen Scherz glaubt) werden die Top-Ten dann nach und nach vorgestellt, ehe wir vom 1. bis 15. Mai dann den Sieger wählen lassen.

Der steht also dann rechtzeitig zum Start in die Biergarten-Saison fest, wobei wir auch gleich bei einem Kriterium sind, was ein Wirtshaus bieten sollte, wenn es hier gewinnen will. Plätze im Freien gehören dazu, mehr natürlich noch eine leckere, frische Küche mit einer Auswahl an Speisen, die auch Vegetarier ansprechen. Das Ambiente der Gaststube ist wichtig, die Freundlichkeit von Chefs wie Bedienungen sowie natürlich das Getränkeangebot.

Gewinnen können freilich auch die wählenden Leser: Der Zufalls-Generator wird letztlich eine(n) Teilnehmer(in) aussuchen, der/die mit einer Begleitperson in eine Gaststätte nach Wahl eingeladen wird.

Hier sind schon mal unsere vorgeschlagenen, ersten 50 Gaststätten, die unsere Redaktion ausgesucht hat.

Fränkische Küche

Stadt Schweinfurt

Almrösl – Am Bramberg

Hirschkeller – Mainberger Straße

Sportheim TV Oberndorf

Löwenzahn – Gartenstadt

Alte Warte – Kleingartenanlage

Brauhaus am Markt – Marktplatz

Neue Schranne – Friedhofstraße

Rueckhertz – Am Oberen Marienbach

Türmle Schweinfurt – Am Unteren Wall

Gaststätte der Turngemeinde 48 Schweinfurt

Landkreis Schweinfurt

Almrausch Dittelbrunn

Zur Schmiede Stammheim

Gasthaus Brehm Wiebelsberg

Brauereigasthof Weinig Gerolzhofen

Ulrich Martin Hausen

Hühnernest Hambach

Geißler Hambach

Dorfwirtshaus Hambach

Hexenhäusle Neuhausen/Michelau

Landgasthof zum Stern Poppenhausen

Der Brunnenhof Handthal

Brauereigasthof Werneck

Goldener Adler Sulzheim

Alban Park Schonungen

Gasthaus zum Zabelstein Altmannsdorf

Asiatisch/Afrikanisch

Mama Africa – Sattlerstraße SW

Indisches Restaurant Mumbai Gochsheim

Asia World – Rudolf-Diesel-Straße SW

Italienisch/Griechisch

Terra Nostra – Trattoria Italiana Gochsheim

La Gondola – Niederwerrner Straße SW

Sportheim Bei Mario – Weyer

Hockey-Club Albin Kitzinger-Straße SW

Delphi Sportheim Hambach

Bei Dimi – Maibacher Höhe, FTS, SW

Sportheim SG Dittelbrunn

Zur Krone Sennfeld

Sportheim Sofi TSV Werneck

Pizzeria Ai Due Galli – Grafenrheinfeld

Sportheim SV Oberwerrn

Ristorante Pizzeria Sirena Sennfeld

Außerhalb von Schweinfurt

Brauereigaststätte Kundmüller – Weiher bei Viereth

Brauereigaststätte Göller – Zeil am Main

Brauereigaststätte Lang – Waltershausen

Brauerei-Gasthof Zenglein – Oberschleichach

Zur Linde – Ottendorf

Wittelsbacher Turm – Bad Kissingen

Brauereigasthof Hartleb – Maroldsweisach

Altes Backhaus Nassach – Aidhausen

Berggasthof „Rother Kuppe“ – Rhön

Weingasthof Georg Steinmetz – Wohnau in den Haßbergen

Mailen Sie an redaktion@SW1.News unter dem Betreff „Leckerschmecker“ und nennen Sie uns weitere Gaststätten bitte ausnahmslos in Stadt und Landkreis Schweinfurt, die unbedingt hier ab dem 1. März aufgeführt sein müssen. Die drei am häufigsten erwähnten Wirtshäuser nehmen wir unter den Top-50 noch auf.