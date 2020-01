Eine gute Tradition: â€žNeujahranblasenâ€œ in Kolitzheim mit frÃ¤nkische Musik an jeder StraÃŸenecke

Eine gute Tradition: „Neujahranblasen“ in Kolitzheim mit fränkische Musik an jeder Straßenecke

KOLITZHEIM – Eine gute Tradition ist das „Neujahranblasen“ an Silvester in Kolitzheim. Unter Leitung von Peter Häusner ziehen die Kolitzheimer Musiker stets am 31. Dezember durch das ganze Dorf und spielen an jeder Straßenecke fränkische Musik, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr anzublasen.

Mit einer Spende bedanken sich die Dorfbewohner für jährlich diesen Brauch und wünschen sich einen guten Beschluss.

Foto: Christine Bender