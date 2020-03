Escherndorfer Sinneszauber abgesagt: Veranstaltung findet stattdessen am 17. April 2021 statt

ESCHERNDORF – Frühlingsweinfeste, Open-Air-Veranstaltungen – all dies ist in Zeiten der Corona-Krise nicht mehr möglich. Nun wurde auch der „Escherndorfer Sinneszauber“ abgesagt. Der weinkulinarische und kabarettistische Spaziergang sollte am 18. April stattfinden.

Aufgrund der Corona-Verordnungen des Freistaats Bayern blieb den Organisatoren, dem Wein- und Tourismusverein Escherndorf/Köhler, nun keine andere Wahl als den Termin abzusagen. Aus organisatorischen Gründen war es unmöglich einen Ersatztermin für 2020 zu finden. Jedoch gibt es auch erfreuliches zu vermelden:

Der Termin für 2021 steht nach Absprache mit allen Beteiligten fest: Der 6. Escherndorfer Sinneszauber wird am 17. April 2021 stattfinden. Die aus dem BR-Fernsehen bekannte Kabarettistin Constanze Lindner, die für den diesjährigen Sinneszauber fest gebucht war, wird stattdessen nun am 17. April 2021, ab 18 Uhr auf Tour durch den Winzerort gehen!

Infos zur Rückerstattung der bereits erworbenen Tickets erhalten die Gäste beim Veranstalter, dem Wein- und Tourismusverein Escherndorf/Köhler, unter Tel. 09381-9547 oder 4216 oder über das Tourismusbüro Volkach 09381/40112 oder tourismus@volkach.de

Infos zum Ticketvorverkauf für 2021 werden unter www.volkach.de bekannt gegeben. (Vorverkaufsstart voraussichtlich November/Dezember 2020).