Escherndorfer Sinneszauber begrüßt Constanze Lindner: Jetzt Karten für ein kabarettistisches Genuss-Erlebnis an der Mainschleife sichern

Teilen Facebook

Twitter

ESCHERNDORF – Die sechste Ausgabe des weinkulinarischen & kabarettistischen Spaziergangs „Escherndorfer Sinneszauber“ hat es kabarettistisch absolut in sich! Zu Gast ist die aus dem BR-Fernsehen bekannte Kabarettistin Constanze Linder (“Vereinsheim Schwabing” / “schlachthof”/ “Die Komiker” / „Wiesn live“).

Als „Miss Verständnis“ wird Constanze Lindner mit den Sinneszauber-Teilnehmern am Samstag, 18. April ab 18 Uhr auf Tour durch den Winzerort gehen! Vier Mal gilt es kabarettistische Einlagen zu erleben, fünf Weine zu probieren und Snacks zu genießen – das sind kurz und knapp zusammengefasst die Eckdaten für diese weinkulinarische Ortsrundreise. Veranstalter ist der Wein- und Tourismusverein Escherndorf / Köhler e.V.

Hinter dem Programm „Miss Verständnis“ verbirgt sich mit Constanze Lindner eine Frau, die viel durchgemacht hat – vor allem Nächte. Und in diesen dunklen Stunden hat sie aufgeschrieben, was in ihrem Leben falsch verstanden wurde und werden wird. Sie ist zu dem Schluss gekommen: Alles. Vom ersten Schrei bis zum letzten Witz, nichts kommt so an, wie es gemeint war. Wer diesen Abend erlebt hat, beginnt alle Missverständnisse zu verstehen und Verständnis für jeden vermissten Versteher zu entwickeln.

In Sachen Weininformation steht die Gästeführerin Weinerlebnis Franken, Theresia Schlier, den Gästen während des Spaziergangs Rede und Antwort. In den Weingütern werden die Weingenießer durch den gastgebenden Winzer begrüßt und mit Wein und einem Snack verwöhnt.

Tickets sind ab sofort für 48 Euro pro Person (inkl. Kabarett, 5er Weinverkostung, Mineralwasser & Snacks) bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1 im Rathaus Volkach erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt. Informationen gibt es auch telefonisch unter 09381 / 401 12 oder im Internet unter www.volkach.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Foto von „Miss Verständnis“ – Constanze Lindner: Martina Bogdahn