Fahr mal hin: Das Schloss Rosenau nÃ¶rdlich von Coburg mit groÃŸem Park und toller Brauerei – MIT VIELEN FOTOS!

RÖDENTAL – sw1.news-Vielschreiber Michael Horling verbindet bekannter Maßen gerne touristische Highlights mit kulinarischen und lässt kaum mal eine gute Brauerei aus, wenn sich denn eine findet. Und nun fand sich mal wieder eine, die sogar den gleichen Parkplatz auswies wie ein benachbarter Schlosspark.

„Eigentlich wollten wir das nächste Mal mit dem Zug nach Rödental fahren, weil es hier einen Bahnhalt gibt und man in wenigen Minuten bei der Brauerei Grosch ist. Doch über Bamberg ist man da etwas länger unterwegs als mit dem Auto. Keine Stunde dauerte es, als wir den Brauereigasthof Grosch erreicht hatten, den wir letztmals vor vier Jahren besuchten.







Er hat eigentlich immer durchgehend auf, bot laut Internetauftritt zwar keinen Bock mehr an, aber wir stellten un auch gerne voller Vorfreude auf einen Fuhrmannstrunk, einen Luthertrunk oder ein Zwickl ein. Der Grosch hat tolle Biere, eine zudem wunderschöne Gaststube und auch leckeres Essen. Obwohl es erst 15 Uhr war, überlegte ich, ob drei Stunden nach dem Mittagessen ein Schnitzel Wiener Art nicht doch Sinn machen würde,

Zunächst fragten wir zaghaft nach einem Bockbier, ob es nicht doch eins geben würde – und der Kellner entgegnete fast schon entschuldigend, dass er zwar noch zwei hätte, aber halt nur aus der Flasche. Wenn er wüsste, dass ich tausend Mal lieber ein Bier aus der Flasche trinke als ein gezapftes, oft zu gasiges vom Hahn… Also wurde der Bock serviert, wir ließen das Essen aus. Der Chef des Hauses kam sogar extra an den Tisch zu einer netten Plauderei.

Wir immer an dieser Stelle beschloss ich innerlich, die Entscheidung zu treffen, an diesem Ort länger zu verweilen und noch das ein oder andere weitere Bier zu genießen. Leider wurde ich überstimmt, zumal wir ja andere Pläne hatten und das Auto am Festplatz Oeslau stand, an dem ein großes Schild angebracht war, das auf einen 10,7 Kilometer langen Rundwanderweg hinwies.

Nun gut, in meinem Alter ist das eigentlich zu viel. Doch die verkürzte Strecke zum Schloss Rosenau durch den gleichnamigen Park und entlang der Itz, einem forschen Bach, zu einer Orangerie und einem Schwanenteich – das war okay und angesichts der Kälte mit leichten Minustemperaturen aber auch genügend angesichts der sich abzeichnenden Dämmerung.

Grosch-Biere scheinen treibende Wirkung zu haben, denn sich dachte ich, ich hätte meine Bock-Halbe bereits im Gasthaus zurückgelassen (also auf den Toiletten…). Doch bei Schloss Rosenau waren wir froh, dass ein öffentlichen WC nicht versperrt (und zudem gut geheizt) war. Am Auto zurück waren es kaum zehn Minuten Fahrtstrecke zum Coburger Gewerbegebiet und zu zum Glück Kundentoiletten beim Media Markt neben der HUK-Arena. Diese Winter-Blase…

Wenn man schon mal im Elektronik-Supermarkt ist: Ich benötigte dringend eine zusätzliche Festplatte zum Sichern meiner vielen Daten und wurde fündig. Weihnachtsgeld wieder weg! Wir überlegten, ob wir nun noch ein bisschen durch Coburg bummeln sollten, entschlossen uns dann aber zu einem Besuch in Heilgersdorf in der Brauerei Scharpf, was halbwegs auf dem Heimweg lag. Biere, Wurst- und Hausmacherplatte für zusammen unter 16 Euro sind schon weltklasse, zumal dieses Märzen wirklich süffig ist und mundet.

In den letzten Wochen verlagerten sich unsere Bierausflüge in den Landkreis Coburg. Doch aktuelle Planungen sehen vor, dass es die nächsten Tage mal wieder in Bamberger Richtung geht, zudem in die Rhön auf den Kreuzberg und in den Landkreis Main-Spessart mit einer bislang noch nicht getesteten Brauerei. Fortsetzung folgt…“