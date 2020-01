Fahr mal hin: Der Wildpark in Tambach – MIT VIELEN FOTOS UND VIDEO!

TAMBACH – Nur knapp 40 Kilometer entfernt vom nördlichen Landkreis Schweinfurt kann man den Wildpark in Tambach (kurz vor Coburg) in gut einer halben Stunde über die B 303 schnell erreichen. Ein Ausflug dorthin ist zu jeder Jahreszeit lohneneswert.

Klar, wir haben in Schweinfurt auch einen tollen Wildpark, sogar mit freiem Eintritt und mit fast allen Tieren, wie man sie auch in Tambach findet. Aber die Abwechslung macht´s ja aus – und Ausflüge machen Spaß. Nach Tambach sogar im Winter.

sw1.news schaute nun mal vorbei – und drehte eine Runde auf dem Gelände. Es gibt einen großen Rundweg, für den man sich am besten 2,5 Stunden Zeit nimmt, und einen barrierefreien kleineren mit maximal 1,5 Stunden zu Fuß. Diese Wege führen durch offene Gehege – das heißt, mit den teils richtig zahmen Hirschen kann es auch schon mal zu persönlichen Erlebnissen kommen. Füttern ausdrücklich erwünscht – natürlich nur mit dem vom Park zur Verfügung gestellten Futter.

Von Adlern über Mufflons bis zu Ziegen gibt es Tiere für fast alle Buchstaben. Sogar Elche, wie in Schweinfurt. Und Wölfe. Und noch viel mehr. Die Grafen zu Ortenburg bewohnen das Schloss daneben und betreiben den Wildpark selbst. Der gesamte Schlosspark ist 50 Hektar groß. Es gibt auch noch einen WaldErlebnisPfad. An dieser Stelle lassen wir Bilder und das Video sprechen, das dürfte neugierig genug machen.

Übrigens: Im Rahmen des HUP Coburg Open Air Sommers finden im Juli und August im Hof von Schloss Tambach – ehe danach auf den Coburger Schlossplatz Sarah Conner, Avantasia, die Toten Hosen und Sido kommen – sieben schöne Veranstaltungen mit interessanten Künstlern statt. Und zwar folgende: Gregor Myle (24.07.), Christina Stürmer (25.07.), I am from Austria – Austropop (26.07.), The Sweet (29.07.), Helge Schneider (31.07.), Münchner Freiheit (01.08.) und Heißmann & Rassau (02.08.).

Tickets für die Veranstaltungen und generell mehr zum Wildpark gibt´s hier:

www.openairsommer.de/tickets/tambacher-sommer

www.wildpark-tambach.de

Und hier vor ganz vielen Fotos noch ein Video: