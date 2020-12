Fahr mal hin: Der Zabelstein mit dem neuen Turm und einem alten, riesigen Kohlenmeiler

MICHELAU – Was macht man an einem trüben Wintertag mit zu viel Freizeit, wenn man einerseits zwar an die frische Luft will, andererseits aber aufgrund gemeldeten Regens und Schnee vorsichtshalber nicht so weit weg fahren und ein bisschen auf befestigten Wegen wandern möchte? Na klar, der Zabelstein ist toll.

SW1.News-Vielschreiber Michael Horling und seine stets fotografierende Partnerin Petra reisten über Obereuerheim, Dürrfeld, Kleinreindfeld, Traustadt und Hundelshausen an und besichtigten dann zunächst den gleich zu Beginn des (Steiger-)Walds romantische gelegenen Abenteuerspielplatz mit dem kleinen See, der für Kids auch im Winter durchaus aufregend sein kann.

Dann ging´s weiter zum Haupt-Parkplatz, von dem aus die Zabelsteinstraße knapp zwei Kilometer ebenerdig auf einem gut ausgebauten Weg, der auch für Kinderwägen und gar Rollstühle geeignet ist, Richtung Zabelstein und den Sehenswürdigkeiten dort.

Wir kommen zunächst vorbei an einem Kohlenmeiler, einem der beeindruckendsten Industriedenkmäler der Region, leider nur ein Geheimtipp und längst nicht so sehr beachtet, wie es das irgendwie unheimliche Ding im Wald eigentlich verdient hätte. Wenige hundert Meter später erinnern nur noch ein Brunnen, Mauerreste und eine Hinweistafel an die einstigen Zabelsteiner Höfe. Hier wohnten früher ganz viele Leute. Das erzeugt Gänsehaut, wenn man alleine daran denkt.

Vorbei am Funkturm geht´s nach einer Rechtskurve Richtung der Ansammlung von Highlights, die leider aufgrund von Corona es nicht möglich machen, am Imbiss-Kiosk einige Leckereien mitzunehmen, am Rast-Pavillion zu verweilen oder den neuen, frisch erbauten Aussichtsturm zu besteigen. Nächsten Sommer dann, hoffentlich.

Alleine aber zwei weitere, echte Höhepunkte sind auch jetzt einen Besuch wert. Natürlich die gewaltigen Mauern der Burgruine und dazu vergleichweise neue Biotop-Erlebnispfad Zabelstein mit seinen vielen. lehrreichen Stationen.

Und nun lassen wir Bilder sprechen und verweisen zunächst noch schnell auf einen weiteren, tollen Rundweg in der Region: