Fahr mal hin: Silvester in Bamberg und bei der besten Brauerei der Welt

Teilen Facebook

Twitter

BAMBERG / WEIHER – Große Silvesterfeiern waren noch nie das Ding von sw1.news-Vielschreiber Michael Horling, der es auch nicht mit Raketen und Böllern krachen lässt. Der letzte Tag des Jahres sollte zu einem ruhigen Erlebnis in Oberfranken werden – in seiner momentanen Lieblingsstadt und bei der wahrscheinlich besten Brauerei der Welt.

„Diesmal holte uns Andreas in Schonungen ab und machte den Fahrer. Danke dafür. Wir steuerten Gaustadt an und parkten vor einem Fußballfeld, hinter dem eine Brücke über den Fluß zu der Kleingartenanlage führt, die 2012 integriert wurde in die Landesgartenschau auf dem ERBA-Gelände. Dort stehen heute ganz viele moderne Wohnungen, aber ein großer Teil der LGS führte zu einem verbliebenen, schönen Park, dessen angelegter Wasserlauf noch heute eine echte Attraktion ist.

Wir wollten an sich von hier durch die Innenstadt bis in den Stadtpark Hain im Südem Bambergs laufen (und wieder zurück), nahmen uns also rund neun Kilometer vor, merkten aber angesichts der anstregenden Besteigung des Kreuzbergs vom Tag zuvor schnell, dass es ein zu ambitioniertes Vorhaben sein sollte. Zudem ist es ja so, wenn man in Bamberg erst einmal die Sandstraße betritt, dass da dann ganz automatisch die Lust auf ein Bier aufkommt. Zahlreiche Brauereiwirtschaften hatten zu diesem Zeitpunkt zwar bereits geschlossen, doch wir brachten in Erfahrung, dass eine geöffnet hatte.

Also auf zur Klosterbräu, längst lieb gewonnen, auch wenn schon bei unserem letzten Besuch das Bockbier dieser Saison ausgetrunken war. Doch es gibt dafür nun ein saisonales Winterbier, etwas stärker als das normale. In der Gaststube mit ihren nur 60 Plätzen (dafür gibt es eine weitere kleine Stube, einen Gewölbekeller und eine Scheune mit zusammen 380 (!) Plätzen) fanden wir im Eck so gerade noch einen Platz. Wie immer an dieser Stelle beschloss ich, am liebsten den Tag an diesem Ort ausklingen zu lassen, um auch das Braun- und das Kellerbier sowie das Schwärzle zu testen. Doch ich wurde mit zwei Stimmen gegen eine ausgebremst…

Also liefen wir langsam bei einbrechender Dämmerung durch die Bamberger Gassen zurück zum Wagen und fuhren dann die wenigen Kilometer von Gaustadt weiter nach Viereth, wo man mitten im Ort nach links abbiegen sollte, um nach weiteren rund drei Kilometern oben auf dem Berg Weiher zu erreichen. In dem kleinen Dorf werden in der Brauereigaststätte Kundmüller gefühlt mehr Biersorten ausgeschänkt als Weiher Einwohner hat.

Kurz nach 17.00 Uhr gab´s nur noch wenige freie Tische – und auf denjenigen, die frei waren, standen „Reserviert“-Schilder. Wir wollten aber ohnehin nicht ganz so lange bleiben und beschlagnahmten einen, den sich eine Familie ab 19 Uhr gesichert hatte. Andreas blieb bei einem alkoholfreien Bier, wir starteten mit einem „normalen“ Weiherer Bock. Um dann in einen Rolator überzugehen, benannt nach Braumeister Roland Kundmüller, der sich im Verlauf des Abends zu uns gesellte, Auf die 8,8 Prozent-Bombe setzten wir noch ein „Zapfenduster“ drauf, das fränkisch-brasilianische Freundschaftsbier.

Weiherer Biere im Brauerei-Gasthof Kundmüller sind für jeden Liebhaber besonderer Gerstensäfte eine Pflicht. Zumal auch das Essen ordentlich ist. Für Vegetarier Andreas gab´s den Vitamin-Salat mit Edamer, wir gönnten uns die Rigatoni mit Hackfleisch und Käse – für sensationell günstige 5,60 Euro. Ehe dann so langsam die Heimfahrt anstand. Doch wir kommen wieder. Und für alle Interessenten sei der 6. Januar empfohlen. Denn dann heißt´s „Stärk‘ Antrinken für das neue Jahr“ – ein fränkischer Brauch bei Kundmüller mit dem Weiherer Bock, Rauchbock, Weizenbock, Rolator Doppelbock und Bock Bourbon Style!“