Fahr mal hin und lauf mal rum: Die Wolfstour bei KÃ¶nigsberg in den HaÃŸbergen mit vielen bÃ¶sen Gruben – MIT VIELEN FOTOS!

KÖNIGSBERG – Hinter Altershausen bei Königsberg in den Haßbergen startet am Parkplatz am Seidenhäuser See ein wunderschöner Rundwanderweg durch den Wald. Die »Wolfstour« ist rund 5,5 Kilometer lang, hat einen maximalen Höhenunterschied von 130 Metern – und kann in gut 90 Minuten gelaufen werden. Es gibt auch eine Abkürzung, mit der man einen Kilometer sparen kann.

Los geht´s auf befestigten Wegen – und dann nach rund einem Drittel der Strecke geht´s durch den Wald, quasi querwaldein. Vobei an den zunächst ersten zwei Wolfsgruben, künstlich geschaffene Fallgruben zum Fangen dieser Tiere, für die man früher lebendige Köder wie Hühner, Lämmer oder Gänse verwendete.

Danach geht´s leicht nach oben zu einem ehemalige Kohlenmeiler, in dem bis 1960 Holzkohle produziert wurde. Es folgt die dritte Wolfsgrube – und dann der wildromantische Rückmarsch abwärts – Vorsicht, Stolpergefahr! – bis zum befestigten Weg und dann zum See zurück. Östlich von ihm lag einst mal das Dorf »Seidenhausen«.

Ein weiterer Rundweg mit der Markierung »Specht« verspricht einen herrlichen Blick auf Altershausen, die kegelförmige Hohe Wann und im Hintergrund den Höhenzug des Steigerwaldes.

Als Einkehrtipp empfiehlt sich auch zu Corona-Zeiten an einem jeden Sonntag die meist von 12 bis 19 Uhr geöffnete Bratwurstbude in der Ortsmitte von Rügheim bei Hofheim. Von dort kommt man dann über die B303 wieder recht zügig zurück nach Schweinfurt.

Vor vielen Fotos nun noch der Link zu einer Rundwanderung in der gleichen Gegend: