FÃ¼r die zwei Sitzungen im Februar: Beginn des Kartenvorverkaufs der LÃ¶ffelsterzer Faschingsbande

Teilen Facebook

Twitter

LÖFFELSTERZ – „Der höchste Rat der Gemee, tagt auf der Löffelsterzer Höh“. Unter diesem Motto feiert die Löffelsterzer Faschingsbande bereits zum 58. Mal in Folge. Etwa 80 Akteure laden das Publikum ins SV-Sportheim ein um es mit atemberaubenden Tänzen zu faszinieren, sowie mit gekonnten Büttenreden und Gesangseinlagen die Lachmuskeln zu strapazieren.

Karten für die Faschingssitzungen am 07. und 08. Februar 2020 gibt es ab dem 4. Januar bei Alexander Nicklaus (Tel.09727/5540) am Garten 9 in Löffelsterz zu erwerben.

Veranstalter: SV Blau-Weiß Löffelsterz

Ort: Sportheim Löffelsterz,

Termin: 07. und 08.02.2020