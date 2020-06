„Die Pochers hier“: Oliver Pocher kommt am 17. Juli auf den Volksfestplatz Schweinfurt

SCHWEINFURT – CARandCONCERT hat die erste Bewährungsprobe hinter sich gebracht. Im Mai gastierte Kay One zu einem Autokonzert auf dem Schweinfurter Volksfestplatz. Nun steht Event zwei an: Mit dem bekannten Oliver Pocher, der seine Frau Amira zu „Die Pochers hier“ mit in die Kugellagerstadt bringt.

Oliver Pocher ist mit seiner eigenen Show derzeit bei RTL zu finden. Er ist auch bekannt durch diverse TV-Sendungen und auch als Moderator beispielsweise beim deutschen Fernsehpreis (SAT. 1) oder bei der Sendung „5 gegen Jauch“ mit Günther Jauch (RTL).

Oliver Pocher kommt mit Begleitung am Freitag, den 17.07.2020 auf den Volksfestplatz Schweinfurt.

Die Eventreihe CARandCONCERT wird fortgesetzt. Fünf weitere Konzerte bis einschließlich 01.08.2020 finden statt. Die Konzerte sind immer am Wochenende, Freitag und Samstag. Die weiteren Acts werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Tickets gibt es ab sofort auf www.carandconcert.de und ab Mittwoch 19:00 Uhr bei Eventim. Aufgrund der unfassbaren Nachfrage haben die Veranstalter den Ticketverkauf der VIP TICKETS gestoppt und

ebenfalls auf Mittwoch, 19 Uhr verlegt. Die Tickets sind stark limitiert und werden auf Basis der hohen Nachfrage wohl in wenigen Minuten ausverkauft sein.