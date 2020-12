Geschenk unterm Christbaum: Casalino spendet 1.000 Euro an die Wildparkfreunde

SCHWEINFURT – Das Casalino Schweinfurt unterstützt die Wildparkfreunde mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro. Die Corona-Pandemie stellt den Wildpark, aber natürlich auch den Einzelhandel vor große Herausforderungen. Die Einschränkungen verursachen Verluste und es werden Mehrkosten durch Schutzmaßnahmen verursacht.

Dies ist jedoch weder für die Wildparkfreunde noch für die Familie Krug Anlass, den Kopf in den Sand zu stecken.

„Wie in jedem Jahr unterstützen wir zu Weihnachten ehrenamtliches Engagement. Der Wildpark und die Wildparkfreunde leisten für die Stadt und Region eine herausragende Arbeit, das wollen wir gerne honorieren und mit der Spende ein Zeichen der Verbundenheit in schwierigen Zeiten setzen“, sagen Tanja und Arntraud Krug.

Die Familie betreibt das Einzelhandelsgeschäft im Herzen Schweinfurts seit 2015 mit viel Leidenschaft und engagiert sich ebenso seit Jahren für den Wildpark. „Wir erleben gerade eine Welle der Solidarität, die uns trägt und motiviert. Wir sind tierisch dankbar für den Rückhalt, den wir in diesem Jahr erleben. Dies motiviert uns und gibt Kraft für die Zukunft, dafür möchten wir herzlich Vergelt’s Gott sagen. Insbesondere der Einzelhandel hat es in diesen Tagen nicht leicht, daher ist zusammenhalten das Gebot der Stunde“, so Florian Dittert, Vorsitzender der Wildparkfreunde, bei der Spendenübergabe.

Im Bild von links: Florian Dittert (Vorsitzender), Arntraud und Tanja Krug (Casalino)

Foto: Christoph Krug