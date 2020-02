Geschichtsreiche Vergangenheit: Das unterfrÃ¤nkische MÃ¼nnerstadt feiert 2020 mit vielen Festen sein 1250-jÃ¤hriges Bestehen

Teilen Facebook

Twitter

MÜNNERSTADT – Vor 1250 Jahren wurde Münnerstadt erstmals urkundlich erwähnt. Dieses geschichtsträchtige Datum feiern die Unterfranken 2020 quicklebendig mit einer Fülle an Festen und Veranstaltungen für alle Generationen. Das Programm spiegelt die spannende Vergangenheit der mittelalterlich geprägten Stadt vor den Toren des Naturparks und Biosphärenreservats Rhön anschaulich wider. Das Motto lautet: „Münnerstadt: 1250 Jahre Stadt. Land. Leben.“

Adelige, Klosteräbte und Kirchenvorstände prägen die Geschichte Münnerstadts ebenso wie Kaiser, Akademiker und Künstler. Die mittelalterliche Altstadt mit bezaubernder Fachwerkkulisse, prachtvollen Kirchen, stolzen Bürgerhäusern und trutzigen Toren bildet die Kulisse für das abwechslungsreiche Festprogramm. Den offiziellen Auftakt für das Jubiläumsjahr übernimmt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gleich zu Jahresbeginn.

Bunter Veranstaltungsreigen

Zu den Höhepunkten im Veranstaltungsreigen zählen ein Poetry Slam (7.2.), ein konzertreicher Ostermarkt (4./5. April), ein Stummfilm-Festival mit Livemusik (20.6.), das musikalische Weinschloss mit Chöretreffen sowie einem Laufwettbewerb mit Gesundheitsausstellung (27./28.6.). Herausragender Punkt im Programm ist das Jubiläums-Festwochenende vom 9.-13 Juli, gefolgt vom Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim (22.7.) und dem Heimatspiel „Die Schutzfrau von Münnerstadt“ (30.8., 5. und 13.9.). Besonders bunt gestaltet wird der Herbstmarkt (11.10.). Erstmals ist das Kleinkunsttheater mit Jessy James LaFleur (24.10.) zu sehen. Die Weihnachtsmärkte schließen am 28./29. November das Jubiläumsjahr ab. Dazwischen füllen Stadtführungen, Jubiläumskonzerte und Sonderausstellungen im Henneberg-Museum den prall gefüllten Veranstaltungskalender.

Klösterliche Prägung

Vor 1250 Jahren am 28. Dezember 770 schenkt das adelige Paar Egi und Sigihilt dem Kloster Fulda Landbesitz in „Munirihestat“. Dies ist die älteste urkundliche Erwähnung von Münnerstadt, deren Wurzeln jedoch bis in die Steinzeit reichen. Im 12. Jahrhundert errichteten die Grafen von Henneberg eine Burg (an der Stelle der heutigen Zehntscheune). Um die Burg entstand im 13. Jahrhundert eine Siedlung, die die Grundlage für die Stadt Münnerstadt bildete. Es entstanden die Stadtmauer mit den Toren und die Stadtpfarrkirche. Prägend für das Stadtbild war auch der Deutsche Orden, der sein Ordenshaus mit Wirtschaftsgebäuden errichtete (das heutige Henneberg-Museum und Touristen-Information). Der Orden übernahm die Seelsorge, die medizinische Versorgung mit einem Spital, die Bildung mit einer Lateinschule und gab den Mittellosen im Armenhaus ein Obdach. Bereits 1279 errichteten die Augustiner als zweite Ordensgemeinschaft ihr Kloster in Münnerstadt, das bis heute besteht.

Mürscht hat’s Geld

Im Jahr 1335 verlieh Kaiser Ludwig der Bayer dem Ort die Stadtrechte. Das Handwerk blühte und es hieß weithin „Mürscht hat’s Geld“. Vom Reichtum dieser Zeit zeugen prächtige Gebäude und Kunstwerke. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert entstanden das Rathaus sowie der bis heute prägende Teil der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena.

Aufstand bringt Abschwung

Die erfolglose Auflehnung der Münnerstädter gegen Adel und Kirche im 16. Jahrhundert brachte schmerzliche Einschnitte. In der Zeit der Gegenreformation unter dem Würzburger Bischoff Julius Echter verließen viele wohlhabende protestantische Familien die Stadt. Allerdings war in dieser Zeit auch eine intensive Bautätigkeit zu verzeichnen, an der Zehntscheune, an der Stadtpfarrkirche und am Oberen Tor. Bis heute trägt das Juliusspital den Namen des berühmten Bischofs von Würzburg.

Kriege sorgen für Verluste

Im 17. Jahrhundert litt Münnerstadt unter dem 30-jährigen Krieg. Von der Belagerung im Jahr 1641 erzählt bis heute das Heimatspiel „Die Schutzfrau von Münnerstadt“. Wichtig bis heute ist die Gründung des ersten Gymnasiums in der Region durch Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn. Der starke Bildungsschwerpunkt macht Münnerstadt zu einem weltoffenen und vielfältigen Ort. Im 19. Jahrhundert wurde Münnerstadt bayerisch. Mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz folgte der Einstieg in die Moderne. Im 2. Weltkrieg erlitt die Bausubstanz von Münnerstadt schwere Schäden. Viele Flüchtlinge strömten in die Stadt. Durch die Teilung Deutschlands geriet Münnerstadt in eine Randlage mit Verlust der Zuganbindung.

Lebens- und liebenswert für alle Generationen

Durch die Wiedervereinigung profitiert Münnerstadt von einer zentralen Lage mitten in Deutschland. Bahnanschluss und Autobahn A71 sorgen für eine gute Anbindung. Berufsbildungszentrum und das Bundesausbildungszentrum für Bestatter geben Münnerstadt einen jungen Charakter. Gleichzeitig liegt ein Schwerpunkt auf der Altenpflege und dem altersgerechten Wohnen. Im Kloster Maria Bildhausen finden Menschen mit Behinderung Beschäftigung und ein Zuhause. Seit der Gebietsrefom 1972 umfasst das Stadtgebiet von Münnerstadt zehn umliegende Dörfer, die ebenfalls ihre Geschichte(n) erzählen können.

INFO: Touristen-Information Münnerstadt, Tel. 09733 787482, www.muennerstadt.de

Münnerstadt im Portrait

Münnerstadt liegt im Landkreis Bad Kissingen, Regierungsbezirk Unterfranken in Bayern. Die Stadt hat zusammen mit ihren zehn Stadtteilen 7.631 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2017). Sehenswert sind die Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena , die Klosterkirche St. Michael, die Stadttore, das Heimatspielhaus u.v.m. Münnerstadt liegt in der Mitte Deutschlands mit einer Bahnanbindung Richtung Norden und Süden.

Höhepunkte im Jubiläumsjahr 2020

07. Februar Münnerstädter Poetry-Slam

4./5. April Ostermarkt mit Kunsthandwerker- u. Trödelmarkt sowie Konzerten

18. April Konzert „Die Welt gratuliert Münnerstadt“

03. Mai Konzert mit Organist Peter Rottmann

20. Juni Stummfilm-Festival „Klappe zu“ mit Livemusik

27 Juni Musikalisches Weinschloss mit Chöretreffen

27./28. Juni „Münnerstadt läuft“, Wandertag und Laufwettbewerb mit Gesundheitsausstellung

Ab 01. Juli Geschichte aus dem Boden – Sonderausstellung zur Stadtgeschichte im

Henneberg-Museum

09. – 13. Juli Jubiläumswochenende mit Märkten, Konzerten etc.

22. Juli Benefizkonzert Heeresmusikkorps Veitshöchheim

24, Juli Klassik-Openair im Schlosshof mit Peter Rottmann

08. August Korbtheater für Kinder

30. August, 1. Heimatspiel „Die Schutzfrau von Münnerstadt“

05./06. September 2. Heimatspiel mit Historischem Markt

12. September Kinderfest am Anger

13. September 3. Heimatspiel

11. Oktober Herbstmarkt

24. Oktober Kleinkunsttheater Jessy James LaFleur

28./29. November Weihnachtsmärkte

Auf dem Bild: Eine charmante Stadt voller Leben inmitten herrlicher Natur ist das unterfränkische Münnerstadt. Im Jahr 2020 wird inmitten der malerischen Stadtmauern das 1250-jährige Bestehen mit allen Generationen gefeiert. Gäste sind herzlich eingeladen, gerade im Jubiläumsjahr die historische Stadt voller Leben inmitten herrlicher Natur zu entdecken.

Foto: Christine Schikora