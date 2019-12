Happy New Year: Das Januar-Programm des Stattbahnhofs ist schon da!

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Mit einem Quiz-Abend und einem Jahresrückblick auf 2019 startet der Schweinfurter Stattbahnhof in sein Januar-Programm. Danach wird´s oft musikalisch und an beispielsweise Deep Purple, The Eagles und Guns N’ Roses erinnert. Hier alles Wissenswerte aus Sicht der Veranstalter.

DO 02.01., 20 Uhr, Kneipe:

Event: Quiz-Abend

Thema heute:

„Jahresrückblick 2019“

Die beliebte Quizrunde im Stattbahnhof! Ab 20 Uhr gibt es 40 Fragen in Echtzeit und im Rateteam zu beantworten.

Also rechtzeitig kommen und nichts verpassen!

SA 04.01., 21 Uhr, großer Saal:

Konzert: Purple Rising – a tribute to Deep Purple

Deep Purple gilt zusammen mit Led Zeppelin und Black Sabbath als Wegbereiter des klassischen Hard Rock. Mit Titeln wie Black Night, Smoke on the Water, Child in Time oder Burn schuf die Band Klassiker für die Ewigkeit, die auch nach 40 Jahren nichts von ihrer Frische und Authentizität eingebüßt haben.

Purple Rising interpretiert die Musik von Deep Purple gekonnt virtuos, ganz im Stil der Siebziger: Leidenschaftliche Improvisationen und wilde Duelle zwischen Gitarrist Reik Muhs und Tastenmann Andreas König, der bereits mit Deep-Purple-Legende Jon Lord auf der Bühne stand, lassen Songs wie Child in Time und Space Truckin’ gerne auch einmal die 20-Minuten-Marke sprengen. Scheinbar spielend meistert dabei der charismatische, stimmgewaltige Frontmann Patrick Sühl den Spagat zwischen sämtlichen Deep-Purple-Sängern. Wie beim Original anno 1970 wird so jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis.

Purple Rising weiß jedoch nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer energiegeladenen Bühnenshow auf Original-Instrumenten zu begeistern. Marshall-Türme, eine Hammond C-3 nebst zwei Leslies und die Fender Stratocaster sind für eine authentische Darbietung ebenso obligatorisch wie die extravaganten Showeinlagen des Gitarristen, die Erinnerungen an die Bühnenpräsenz des jungen Ritchie Blackmore wach werden lassen.

Vorverkauf: Schweinfurt: Collibri Buchhandlung, Tourist-Info und Main-Post / Hofheim: Musik Hofmann / Würzburg: Main-Post / sowie bei ALLEN Main-Post Geschäftsstellen mit Ticketservice / Tickets im Internet über www.stattbahnhof.de

SA 04.01., 23 Uhr, kleiner Saal:

Disco: Summa Summarum

Techno

SO 05.01., 21 Uhr, Kneipe:

Event: 2000er-Party

Die nächste 2000er-Party findet wieder in der Kneipe statt! Natürlich mit den Original-DJs „RzR“ und „TMY“. Tanzen ist natürlich auch erlaubt – nächster Tag Feiertag!

FR 10.01., 21 Uhr, Kneipe:

DJ-Abend: Just bad music for bad people

Musikalische Zeitreise mit DJ Flipside

SA 11.01., 21 Uhr, großer Saal:

Disco: Glashaus meets Labyrinth

Nachdem es in und um Schweinfurt schon die eine oder andere Revival Party anderer Musikrichtungen gab, ist bei den beiden DJs Murat und Bond (André) die Idee geboren, Alternative, Rock, Crossover und Indie-Pop zu feiern.

Murat hatte in den 90er Jahren im Set up (SW), der Eisdiele (Hammelburg) und im Labyrinth (Würzburg) aufgelegt. DJ Bond war im Glashaus (Bad Neustadt), Route 66 (Münnerstadt) und East Side (SW-Sennfeld) am Plattenspieler und CD-Player.

Die beiden DJs, die bis heute nicht aufgehört haben, gute Musik aufzulegen, freuen sich auf Euch!

SA 11.01., 23 Uhr, kleiner Saal:

Disco: Konnekkt

Techno zum Naschen.

SA 18.01., 21 Uhr, großer Saal:

Konzert: Hollywood Rose – a tribute to Guns N’ Roses

Die ungarische Band ´Hollywood Rose´ ist eine der bekanntesten Guns N´ Roses Tribute Bands in Europas! Die Band gibt es schon seit fast 15 Jahren und hat schon mehr als 800 Konzerte in ganz Europa absolviert!

Das Geheimnis ihres Erfolgs ist, dass sie das Publikum verzaubern und Ihnen eine absolute geniale Show unterbreiten, bei der auch die Stimmung nicht zu kurz kommt. Bei dieser Show kann man für über 2 Stunden seine Alltagssorgen hinter sich lassen! Hollywood Rose spielen die GN´R Hymnen mit einer Leidenschaft wie es selbst das Original nicht mehr schafft! Was wohl an den Jungen Jahren liegt und der Leidenschaft! Und die Pünktlichkeit auf die Bühne zu gehen ;.) !

Die Band ist sehr publikumsbezogen und bindet diese gerne ins Geschehen mit ein!

Mit geschlossenen Augen kann man fast, das Gefühl haben, dass auf der Bühne die Originale stehen!

Jetzt ist die Band in teilweise neuer Besetzung wieder im Stattbahnhof zu Gast und verspricht:

Eine gute Stimmung und eine unvergessliche Live Show!!!

Vorverkauf: Schweinfurt: Collibri Buchhandlung, Tourist-Info und Main-Post / Hofheim: Musik Hofmann / Würzburg: Main-Post / sowie bei ALLEN Main-Post Geschäftsstellen mit Ticketservice / Tickets im Internet über www.stattbahnhof.de

SA 18.01., 23 Uhr, kleiner Saal:

Disco: beatclub – Techno für Erwachsene

DO 23.01., 20 Uhr, Kneipe:

Kneipenkonzert: Pig City Blues Project

Bekanntermaßen wird die Kneipe im Stattbahnhof zum Juke Joint, wenn die Musiker des Pig City Bluesprojekts auflaufen. Das überarbeitete Programm, unter anderem mit einer Reihe von Songs von Howlin` Wolf, bietet wieder viel Raum für leidenschaftliche Soli. Neben den bekannten Schweinfurter Bluesveteranen sind wieder Gastmusiker aus Ochsenfurt, Würzburg und Soest am Start. Gespannt sein darf man auch auf zwei junge Sängerinnen, die unter dem Motto „Ladies Sing the Blues“ die bisher von Männern dominierte Szene aufmischen werden. Der Eintritt ist frei, aber ein Hut wird rumgereicht, dessen Inhalt die Musiker wieder an „Ärzte ohne Grenzen“ spenden.

SA 25.01., 23 Uhr, kleiner Saal:

Disco: Infected

Tech-House/Techno

FR 31.01., 20:30 Uhr, großer Saal:

Konzert: Slime

40 Jahre SLIME – „Durch alle Höllen und Tiefen“ Tour 2019/20

Durch alle Höllen und Tiefen, here’s immer noch Slime. Und wie! Im 40sten Bandjahr sind die Songs und Texte der Hamburger Altvorderen des deutschen Punkrocks leider immer noch so brandaktuell, schönerweise genau so knackig und vor allem wichtig wie damals.

Soviel muss man einfach mal als Fakt stehen lassen: Es gibt nicht viele Bands, die dieser Tage mit derartiger Haltung, politischem Sendebewusstsein und gelebter History zu Werke gehen wie das Quintett aus St. Pauli. In der aktuellen Besetzung Dicken, Elf, Christian, Nici und Alex geben sich Slime bissig wie eh und je, obwohl sie eigentlich niemandem mehr den Status der Band als lebende Legende und maßgeblichem Einfluss für so viele Deutschpunk-Bands über all die Jahre beweisen müssen.

Das Beeindruckende daran: Mit 4 Dekaden auf dem Buckel sind die Old School Klassiker der Band live extrem gut gealtert und reihen sich nahtlos in die Songs der Band seit ihrer Reunion im Jahr 2009. Slime sind und bleiben ge- und erlebtes Dagegensein, gewachsener Mittelfinger, clevere Lyrics und live eine absolute Punk-Bank, die genau dort ist, wo sie in Anlehnung an den Titel ihres aktuellen Albums auch verdammt nochmal hingehört: Hier und jetzt.

FR 31.01., 23:30 Uhr, Kneipe:

Aftershowparty: Soundtracks zum Untergang

Nach dem Slime-Konzert gibt es wieder die passende Aftershowparty in der Kneipe.

Deutschpunk der 80er und 90er mit den DJs Sven Toxic und Sid Streifenfrei.

SA 01.02., 21 Uhr, großer Saal:

Konzert: Igels – a tribute to The Eagles

Tribute-Bands, die sich an die „Eagles“ heranwagen, wissen ein Lied davon zu singen: Mehrstimmiger Satzgesang und anspruchsvolle Gitarrenarrangements müssen schon auf den Punkt kommen, um an dem Original gerecht zu werden und das Publikum zu begeistern. Den „IGELS“ aus dem Rhein-Main-Gebiet gelingt genau dies seit 2008 – und zwar eindrucksvoll. Deutschlands wohl erfolgreichste und am meisten gefragte Eagles Tribute-Band sorgt mit 8 gestandenen Musikern für ein authentisches Konzerterlebnis. Bis zu 6 Vocals und 4 Gitarren gleichzeitig auf der Bühne präsentieren in einem dreistündigen Programm die Hits der Eagles, aber auch Soloprojekte von Don Henley und Co.

Die Mischung kommt an: In vielen namhaften Clubs und bei Festivals haben die „IGELS“ bereits gastiert und ihre kontinuierlich wachsende Fangemeinde begeistert. Jetzt ist die Band auf ihrer „Glenn Frey Memorial-Tour“ in ganz Deutschland unterwegs. Ein besonderes Konzerterlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte: Weniger zum Tanzbeinschwingen und Headbangen, dafür aber zum Genießen zeitlos guter Musik, mit viel Gefühl und Spielfreude interpretiert – und sehr dicht am Original.

Vorverkauf: Schweinfurt: Collibri Buchhandlung, Tourist-Info und Main-Post / Hofheim: Musik Hofmann / Würzburg: Main-Post / sowie bei ALLEN Main-Post Geschäftsstellen mit Ticketservice / Tickets im Internet über www.stattbahnhof.de

First Act Night 2020:

Am Samstag, dem 18. April findet im Stattbahnhof wieder die alljährliche „First-Act-Night“ statt, das Newcomerfestival für junge und neue Bands aus Schweinfurt und Umgebung.

Hierfür nimmt der Stattbahnhof ab sofort Bewerbungen entgegen!

(Einsendeschluss ist der 1. März!)

Grundsätzlich können alle Bands, jeglicher Stilrichtungen mitspielen, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:

Die Band existiert erst 1-2 Jahre

Die Band hat bisher höchstens 3-4 Livekonzerte gespielt

Die Band hat eigene Songs (keine Coverbands!)

Die Band kommt aus Unterfranken

Für die Bewerbung benötigt der Stattbahnhof folgendes:

Ein kurzes Bandinfo (in dem die oben genannten Kriterien beschrieben werden + Altersangabe der Bandmitglieder)

Eine Demo-CD oder 1-2 Songs im mp3-Format

Bewerbung:

schriftlich (mit beiliegendem Demo) an: Kulturhaus Stattbahnhof / First Act Night / Alte Bahnhofstr. 8-12 / 97422 Schweinfurt

oder per E-Mail an first-act-night@stattbahnhof.net (in der Mail bitte 1-2 mp3-Dateien mitschicken oder Links auf mp3-Dateien im Internet angeben)

bei Fragen: Tel.: 09721-5498046

Bandauswahl:

Wir benötigen die Demosongs nicht um eine Auswahl nach musikalischem Können zu machen, sondern wollen so einen ungefähren Eindruck von der Musik bekommen. Auch muss die Tonqualität keine Studioaufnahme sein.

Die Bands werden vorwiegend nach der Stilrichtung ausgewählt, dabei wollen wir darauf achten, dass es in diesem Jahr wieder eine recht ausgewogene Bandmischung ist („für jeden was dabei“). Auch achten wir darauf, dass jüngere Bands vor den „älteren“ den Vorzug erhalten.

Allgemeines:

Obwohl die First-Act-Night ein Bandwettbewerb ist steht bei uns der Wettbewerbscharakter nicht im Vordergrund. Das oberste Ziel ist es noch jungen und/oder unbekannten Bands einmal die Möglichkeit zu geben vor großen Publikum aufzutreten und ihre Musik zu präsentieren!

Mehr: www.stattbahnhof.de