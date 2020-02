Heartbreakers & Golddiggers im Pure, am Tag zuvor heiÃŸt es „F**K Valentinstag

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT / SENNFELD – Im Club Pure in der Schweinfurter Straße in Sennfeld gleich an der Stadtgrenze ist auch am Wochenende wieder einiges geboten. Hier alle Infos dazu im Wortlaut der Veranstalter.

Samstag 15.02.20

Heartbreakers & Golddiggers ist ein Projekt von DJ ENJOEY & seinen Freunden.

„Ziel war es ein Event zu erschaffen, dass Lifestyle, Fashion & Feiern verbindet und gleichzeitig Gutes tut.

Wir wollen mit dem Event einfach mit coolen Leuten eine unvergessliche Feier haben & dabei mehr bieten als andere. Hierzu haben wir uns erstklassige Partner wie das Restaurant Yummy, die Sham-Nargile Shisha-Bar, das Tattoostudio White Lightning, das Modegeschäft Underground sowie den Limousinenservice Schweinfurt mit ins Boot geholt.

Wenn alles so klappt ,wie wir es uns vorgestellt haben, werden wir nach jedem Event einen Teil des Umsatzes an Hilfsorganisationen oder Stiftungen spenden. Am 15.02.2020 ist Kinderkrebstag und daher kommt dieser Teil der Deutschen Kinderkrebshilfe zu Gute.

Den Rest investieren wir um zu wachsen, da wir ein Modelabel gründen wollen. Auch hier ist es ein Teil unserer Philosophie, Spenden gemeinnützigen Organisationen zukommen zu lassen. Ganz im Sinne eines unserer Mottos: Zusammen Großes erreichen.

Der Name entstand in einer lustigen Runde und kam von M. Fischer. Wir hoffen, euer Interesse geweckt zu haben. Kommt doch am Samstag vorbei, um mit uns zu feiern. Wir freuen uns auf Euch und heißen Euch herzlich willkommen.“

Freitagabend heißt das Motto „F**K Valentinstag – Let´s party!“.

Niemand muss in Bridget Jones Manier zuhause mit Schokolade verzweifeln – feiert mit Leuten, die das Leben auch ohne #couplegoals genießen! Egal Ob Vergeben oder Single!

Bis 23 Uhr 2 Freigetränke oder freier Eintritt.+

Getränkespecial: Doppeldecker siehe separate Karte bis 1 Uhr

Neonarmbänder zeigen wie weit man gehen darf:

Orange – Single

Grün – Probier es doch mal

Blau – Kein Interesse – Bin nur zum Feiern hier!

Fakten Fakten Fakten:

– Geöffnet ab 22 Uhr.

– Eintritt schmale 5€

– Bis 23:00 Uhr 2 Freigetränke oder freien Eintritt

– Bis 1 Uhr Doppeldecker (siehe separate Karte)

Ausnahmsweise Einlass ab 16 Jahren.

Aufsichtsübertragung möglich bei Abgabe bis 23:30 Uhr