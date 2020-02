Im Bamberger ETA Hoffmann Theater: Late Night Show in der TreffBar, Klimatrilogie auf der GroÃŸe BÃ¼hne und â€žJugend ohne Gottâ€œ im Studio

Im Bamberger ETA Hoffmann Theater: Late Night Show in der TreffBar, Klimatrilogie auf der Große Bühne und „Jugend ohne Gott“ im Studio

BAMBERG – „ETA trifft…“ ist seit der Spielzeit 2015/16 die Late-Night-Show im ETA Hoffmann Theater. Durch den Abend geleiten Daniel Seniuk und Eric Wehlan. Das Duo, in der Show zu sehen als Showmaster ETA (Daniel Seniuk) und Assistent Dirk (Eric Wehlan), lädt Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Show ein, ungeschminkt und ohne Textvorlage.

In Gesprächen, Videos, musikalischen Einlagen oder Spielen lernt das Publikum die Menschen kennen, die auf und hinter der Bühne des Theaters wirken. Die nächste Ausgabe findet am 08. Februar, um 21:30 Uhr, in der Treffbar, statt. Zu Gast sind der Schauspieler Daniel Dietrich und Maskenbildnerin Stefanie Ziegler-Martin.

Der Eintritt ist frei!

Das Bild zeigt von links Eric Wehlan und Daniel Seniuk Foto: ETA Hoffmann Theater

Im März zeigt das ETA Hoffmann Theater Bamberg die Erstaufführung von Thomas Köcks Klimatrilogie „Paradies fluten/hungern/spielen“ sowie Ödön von Horváths „Jugend ohne Gott“ in der Inszenierung von Elsa-Sophie Jach.

In Ödön von Horváths „Jugend ohne Gott“ (Regie: Elsa-Sophie Jach) offenbart sich der schmale Grat zwischen schweigendem Beobachten und der eigenen Verantwortung, der in einer Gesellschaft, in der sich gegenseitige Verachtung, Ausgrenzung und Misstrauen ausgebreitet haben, zum Grat zwischen Gut und Böse wird.

Ödön von Horváth

Jugend ohne Gott

Premiere: Freitag, 06. März 2020| Studio

Thomas Köcks „Paradies fluten/hungern/spielen“ (Regie: Cilli Drexel) beleuchtet die Migrationsströme und die Ausbeutung von Mensch und Natur vor historischem Hintergrund – mit beunruhigenden Erkenntnissen für das 21. Jahrhundert. Köck wurde für sein Werk bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Mülheimer Dramatikerpreis 2018. Am ETA Hoffmann Theater werden erstmals alle Teile der Klimatrilogie zusammen aufgeführt.

Thomas Köck

Paradies fluten/hungern/spielen

Premiere: Samstag, 14. März 2020 | Große Bühne