Infoabend â€žJugendschutz und Aufsichtâ€œ, vierter Bewerbungsaufruf fÃ¼r Projektideen zur â€žUnterstÃ¼tzung des BÃ¼rgerengagementsâ€œ

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Schweinfurt lädt in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Schweinfurt und Gerolzhofen sowie der Freiwilligenagentur GemeinSinn zur Informationsveranstaltung „Jugendschutz und Aufsicht“ ein.

Sie findet am Donnerstag, 23. Januar 2020, um 19.30 Uhr im Landratsamt Schweinfurt statt. Anmeldungen sind ab sofort bei der Kommunalen Jugendarbeit im Landratsamt Schweinfurt unter Telefon (09721) 55-519 oder per E-Mail an koja@lrasw.de möglich. Nähere Informationen gibt es auch unter im Internet unter www.landkreis-schweinfurt.de/koja.

Vorrangig geht es neben Fragestellungen zu aktuellen Regelungen des Jugendschutzgesetzes um den besonderen Aspekt der Aufsichtspflicht. Außerdem stehen die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Jugendschutzes im Landkreis Schweinfurt mit Veranstaltungstipps unter Jugendschutzgesichtspunkten im Mittelpunkt.

Teilnehmer können Fortbildungsbestätigung erhalten

Der Infoabend richtet sich vor allem an Eltern, ehrenamtliche Tätige aus Vereinen und Verbänden, an Schülervertretungen sowie Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit. Insbesondere sind auch Kreisräte, Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder und Jugendbeauftragte, die sich aktiv für den Jugendschutz einsetzen herzlich dazu eingeladen. Gewerbetreibende, Veranstalter und Mitarbeiter des Einzelhandels, Gaststätten, Tankstellen sowie alle Interessierten können sich über Neuigkeiten und aktuelle Fragestellungen im Jugendschutz auf dem Laufenden halten. Die Teilnehmer erhalten auf Wunsch eine Fortbildungsbestätigung.

Und: Im Rahmen des LEADER-Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ können sich auch im Jahr 2020 wieder Bürger, Vereine und Organisationen mit Kleinprojekten um eine finanzielle Unterstützung bewerben. Der LAG Schweinfurter Land e. V. stehen hierfür finanzielle Mittel in Höhe von circa 5.100 Euro zur Verfügung.

Die Kleinprojekte müssen mindestens einem Entwicklungsziel der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) dienen und das Bürgerengagement des Schweinfurter Lands stärken. Die Entwicklungsziele der LES zielen auf die Gestaltung des demographischen Wandels, die Erlebbarkeit von Kultur und Tourismus im Schweinfurter Land, die Aufwertung regionaler Besonderheiten sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes ab.

Mit der beantragten Förderung sollten die Kosten für das Kleinprojekt möglichst gedeckt sein. Alle eingereichten Projekte werden nach festgelegten Kriterien bewertet und entsprechend der ermittelten Rangfolge berücksichtigt. „Ich freue mich über die Möglichkeit auch in 2020 wieder kleinere Projekte unserer engagierten Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine unterstützen zu können“, so Landrat Florian Töpper, Vorsitzender der LAG Schweinfurter Land e. V.

Pro Kleinprojekt Unterstützung bis maximal 2500 Euro möglich

Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, Vereine und Organisationen mit Sitz im Gebiet der LAG. Ausgenommen sind jedoch Organisationen, die politische Ziele verfolgen sowie kommunale Körperschaften. Die Höhe einer möglichen Unterstützung beträgt maximal 2.500 Euro pro Kleinprojekt. Dieses darf erst nach einer Bewilligung begonnen werden.

Wer eine Idee umsetzen will, die einen Beitrag zu den Entwicklungszielen „demographischer Wandel“, „Kultur und Tourismus“, „regionale Besonderheiten“ oder „Wirtschaft“ leistet und das Bürgerengagement in der Region des Schweinfurter Lands stärkt, kann bis zum 31. Januar 2020 eine schriftliche Anfrage an die LAG Schweinfurter Land e. V. richten.

Weitere Informationen und entsprechende Bewerbungsunterlagen zum LEADER-Projekt gibt es zudem auf der Internetseite der LAG Schweinfurter Land e.V. (www.lag-schweinfurterland.de), per E-Mail (lag@lrasw.de) oder telefonisch unter 09721/55-636. Auf der Internetseite können auch die Projekte und Ideen der vergangenen Jahre eingesehen werden (www.lag-schweinfurterland.de/projekte/leader-projekte-2014-2020/).