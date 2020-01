Innehalten statt Urlaubsstress: Zahlreiche Angebote der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz

Teilen Facebook

Twitter

NEUMARKT – „Innehalten ist mehr als Urlaub“ – diese ganz persönliche Erfahrung kann man jetzt in Neumarkt in der Oberpfalz machen. Eine gleichnamige, stimmungsvolle Broschüre bündelt erstmals sämtliche Angebote, die die Stadt Neumarkt in Kooperation mit der Firma Metatrain von Johann Beck gemeinsam aufgelegt hat.

Ebenfalls neu ist die „Innehalten-Box“, ein kompaktes Arrangement mit Übernachtung und besonderen Leistungen. Als „Innehalten-Region“ haben sich Neumarkt und Umgebung in den letzten Jahren auf dem Feld der Achtsamkeit und Resilienz zunehmend profiliert. Geschaffen wurden unter anderem die zwei Gelassenheitswege „Sieben Elemente“ und „Neunmal Sinne“, die das Wandern in der uralten Naturlandschaft des Jura mit meditativ basierten Übungen verbinden.

Kurzmeditationen wie „Berühren“, „Lauschen“ oder „Dein Herz öffnen“ helfen, die Sinne zu wecken und zu innerer Ruhe zu finden. Sie sind als Broschüre oder als kostenloser Download im Internet verfügbar. Ebenso hilft das Wandern auf dem weltanschaulich offenen Wanderweg „Contemplatio“ entlang spiritueller Orte, bei sich selbst anzukommen. Im „Garten der Stille“ am über 300 Jahre alten Franziskanerkloster in Freystadt lernt man, mit meditativen Audio-Übungen sich selbst zu erforschen und nachhaltig innere Ruhe für Gesundheit und Lebensqualität zu tanken.

Auch der Barfuß-Wanderweg durch das Landesgartenschau-Gelände in Neumarkt, eine Kraftort-Wanderung in Velburg, ein Besuch der mittelalterlichen cittaslow-Stadt Berching oder des Landschaftskinos am Jurasteig sind in der Broschüre beschriebene Möglichkeiten, Achtsamkeit zu üben und bei sich selbst anzukommen.

Mit der neuen „Innehalten-Urlaubsbox“ haben Besucher erstmals die Gelegenheit, einen Aufenthalt in Neumarkt oder Umgebung unter diesem besonderen Aspekt als Arrangement zu buchen. Die Box enthält neben den Anleitungen und Übungen, der CityCard Neumarkt für viele zusätzliche Vergünstigungen und dem Angebot für ein ergänzendes Coaching auch einen Gutschein für eine Übernachtung bei einem der vier besonderen Innehalten-Gastgeber. Dies sind das Kloster St. Josef und der Gutshof-Stodl des Berggasthofs Sammüller in Neumarkt, der Braugasthof Winkler in Velburg mit seiner fast 600-jährigen Tradition und das ländliche „Birkenhäusle“ inmitten freier Natur.

Foto Hans Fabian

www.innehalten-region.de