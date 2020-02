Isabell Heck aus Gernach ist heute im Recall bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen

Teilen Facebook

SÖLDEN / GERNACH – Und schwupps…, schon wieder steht Isabell Heck aus Gernach im TV im Mittelpunkt. Gerade mal eine Woche nach ihrem Auftritt in den Castings bei „Deutschland sucht den Superstar“ sieht man die 24-Jährige am heutigen Samstagabend schon wieder in der RTL-Show.

Sie hatte es ja in die nächste Runde geschafft, in den so genannten Recall. Der wurde bereits in Sölden in Österreich abgedreht und wird heute ausgestrahlt. Zwei Runden gilt es zu überstehen, um in das Auslandsrecall nach Südafrika zu kommen. Ob Isabell in beiden Runden dabei ist und welche(n) Titel sie singt, darf sie im Vorfeld diesmal allerdings nicht verraten.

Also auf, ganz Unterfranken schaltet ab 20.15 Uhr „DSDS“ auf RTL an und drückt der Gernacherin die Daumen. Unten ihr Auftritt in den Castings…

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius