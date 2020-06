Jagi Lion King – Eigene Songs made in SW

SCHWEINFURT – Unter dem Künstlername ist Jagi Lion King produziert Daniel Schnorr und sein Team schon seid nur mehr als vier Jahren eigenen Songs. Das Team besteht noch aus zwei weiteren Leuten die Beatproduzenten sind. Sie heißen Dentist & Listen.

„Wir bewegen uns weitgehend im Bereich Hiphop/Rap, doch legen uns nicht fest. Die Kreativität leitet uns, sodass wir viel Rap auch mit Gesang kombinieren und sehr viele Schweinfurt Local-Artists mit ins Boot holen und zusammen Songs kreieren. Wir distanzieren uns von asozialen Wortphrasen, wie es so oft im Rap Genre üblich ist. Der Grund dafür ist, dass wir uns zum einen nicht damit identifizieren und zum anderen Menschen musikalisch berühren wollen. Deshalb geht es in meinen Texten sehr viel um Liebe, Sehnsucht und zum Teil auch Melancholie, was eigentlich jeder Mensch nachvollziehen kann. Wir machen einfach genau das was wir in dem Moment fühlen oder selbst durchlebt haben. Mit dem neuen Album ,,I’m not here for you“ welches am 26.06.2020 auf allen großen Streamingplattformen wie Spotify, Itunes, Deezer etc. erschienen ist, beschreiben wir genau diese Themen: Liebe, Vermissen, Sehnsucht, Angst den Partner zu verlieren, den man liebt. Unser Album enthält sechs Songs, die alle bis ins Detail komplett selbst produziert wurden. Die Lyrik kommt von mir selbst, wobei die Beatproduzenten auch sehr oft Ideen in dem Raum werfen, wie ein Song weitergehen könnte. Wir arbeiten immer im Team.“, erzählt uns Daniel selbst.

Man darf gespannt sein! Es gibt hier im Untergrund zu viele sehr gute Künstler, die einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdienen. Daniel und seine Mitstreiter planen Konzerte um zu zeigen was Schweinfurt eigentlich drauf hat. In diesem Sinne: Hört mal in das neue Album rein und seid gespannt was noch alles passieren wird.